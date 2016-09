Mennene i 20-årene skal være kjent for politiet.

En kvinne ringte politiet mandag morgen og fortalte at venninnen, som er i 20-årene, gråt og sa hun hadde blitt voldtatt, skriver BA.

Politiet dro til boligen sør i Bergen og pågrep to menn.

– En av de to er løslatt etter avhør, mens en mann er siktet for voldtekt og sitter for øyeblikket i fengslig forvaring, sier politiets operasjonsleder Morten Kronen til BA.

De to mistenkte skal være kjent for politiet fra før av.