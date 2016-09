Ingen funn natt til torsdag.

Både i Evanger og i Ulvik i Hordaland har det i natt vært utplassert lytteposter i letingen etter to savnede menn.

I Ulvik i Hardanger er 30 år gamle Tomasz Ziolkolowski savnet, etter at han sist ble sett av en turgåer søndag.

Venter på dagslys

Mens letingen etter ham pågikk med full styrke, kom det onsdag melding om en savnet mann i 40-årene ved Evanger.

Mannen, som er fra Litauen, ble sist sett tirsdag 6. september klokken 06.00. Han er savnet fra Brekkhus,13 kilometer nord for Evanger, i Voss kommune.

Torsdag morgen melder politiet at de som har sittet på lyttepost i natt ikke har hørt eller sett noe.

– Letingen etter begge mennene gjenopptas når det blir lyst, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

– Håp svinner

Om Ziolkolowski sa politiet til NTB onsdag kveld at «håpet svinner dag for dag».

– Men man har fortsatt et håp om at han er i live, sa operasjonsleder Dahl-Michelsen til nyhetsbyrået like før midnatt onsdag.

Politiet har fått bekreftet at 30-åringen ble sett nær Solsævatnet søndag formiddag, og onsdag ble det satt inn en båt i letingen.

30-åringen ble meldt savnet av arbeidskolleger tirsdag, etter at han ikke kom på jobb.

De to savnede beskrives slik: