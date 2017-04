Fortalte i avhør at alle på russebussen hadde spleiset på spriten.

Politiet fant 96 flasker med smuglersprit under en trafikkontroll i Godvik lørdag kveld.

I personbilen hvor politiet fant spriten satt det to russ.

– Det var en ordinær trafikkontroll. Patruljen ble oppmerksom på det de oppfattet som smuglersprit i bilen. Da de tok en nærmere titt oppdaget de 96 flasker sprit av en type du ikke får tak i på Vinmonopolet, forteller jourhavende jurist Linn Revheim i Vest politidistrikt.

Spleiselag på russebussen

De to russene ble pågrepet og avhørt. Der fortalte de at spriten skulle brukes i russetiden, og at alle medlemmene på russebussen hadde spleiset.

– De hadde visst hatt en innsamlingsaksjon, forteller Revheim.

De to kan vente seg bøter for brudd på tolloven, men det er for tidlig å si hvor store bøter det vil være snakk om.

– Men det vil nok svi tenker jeg, sier Revheim.

– Kan det bli aktuelt å bøtelegge andre medlemmer av russebussen?

– Det blir opp til dem som skal etterforske dette, men det er ikke utenkelig at det kan få konsekvenser for de andre medlemmene av bussen også, sier hun.

Mann pågrepet

I avhør har russen fortalt at de kjøpte spriten av en mann med østeuropeisk navn. De hadde hatt telefonkontakt med mannen og møtt ham på avtalt sted for å kjøpe spriten.

I 18-tiden søndag kveld ble en mann pågrepet, mistenkt for å ha solgt spriten til ungdommene.

– Vi er rimelig sikre på at vi har pågrepet mannen som solgte spriten til russen.

Mannen ble pågrepet i Ytre Sandviken, i samme område hvor russen møtte selgeren.

– Det var en patrulje som var ute og kikket etter ham og fant ham ved inngangen til Gamle Bergen, sier Revheim.