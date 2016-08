Politiet mener bossuget i Sydnekleiven ble antent med fyrverkeri eller kinaputter.

Natt til torsdag rykket brannvesenet ut etter at politiet varslet dem klokken 01.34.

- Jeg hørte fyrverkeri

- Vi varslet Bir og kjørte frem til brannstedet. Det viste seg at bossuget ikke kjøres om natten, så det var derfor ikke behov for å få det stengt. Brannfolkene på stedet slukket brannen med skum etter kort tid, opplyser vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen.

- Jeg hørte fyrverkeri først, så kom politiet med hunder og deretter brannvesenet, opplyser et vitne til BT.

SIRI ØKLAND

Politiet ser alvorlig på hendelsen og har opprettet sak og startet etterforskning De opplyser at det var mye røyk på stedet og at brannvesenet sprøytet skum inn i bossuget.

SIRI ØKLAND

- Vi har noen observasjoner på mulige mistenkte. Dette vil vi ikke ha noe av, sier Lars Geitle, operasjonsleder ved Vest politidistrikt.Både politi og brannvesen har hatt en natt uten alvorlige hendelser. klokken 02.24 ble det meldt om nitrogenlekkasje fra et vogntog på Halhjem. Dette viste seg imidlertid å være bagatellmessig, og brannvesenet fikk raskt stengt en kran og stanset lekkasjen.

- Det var snakk om små mengder nitrogen og ikke farlig, sier Lars Geitle.

Hundepatrulje i Fyllingsdalen

Like før klokken 03.00 gikk alarmen hos et vekterselskap, og en vekter rykket ut til et firma i Fyllingsdalen. Der var en rute knust, og politiet tilkalt.

- Vi sendte en hundepatrulje til stedet, uten å finne noen. Det har vært en eller flere inne i firmaet. En rute er knust og en dør skadet, men ingenting skal være stjålet, ifølge daglig leder. Det er opprettet sak, sier Geitle.

Ved 04.30-tiden ble folk vekket på Nedre Nygård i Bergen sentrum. En mann ropte og skrek, uten at han ble funnet. Politiet rykket også ut til 7-Eleven i Ladegårdsgaten. Der kom det melding om en mann som oppførte seg truende. Situasjonen roet seg etter en samtale med politiet.