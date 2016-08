- Feilen er funnet. Mobilnettet fungerer som normalt igjen, sier informasjonssjef i Telenor, Per A. Meling.

30 prosent av Telenors kunder hadde problemer med å komme på nett. Feilen ble registrert klokken 11.15.

- Hele landet var rammet. Vi kan ennå ikke fastslå hva feilen var, men driften var normal igjen fra cirka 14. 4G fungerte normalt. Det var 3G som var ute, sier Meling.

Nødnummer

Meling opplyser at man i nødsfall kan ta ut sim-kortet og ringe 112.

- Det forusetter at andre enn Telenors nett er oppe og går. Vi har ikke fått opplysninger om at andre aktører sliter med sine nett.

- Dette er krise

- Vi får ikke ringt kundene våre, og kundene våre får ikke ringt oss. Dette er krise, sier avdelingsleder Ove Langøy hos Pon-Cat Rental Store, som driver utleie av anleggsmaskiner og holder til på Lønningflaten ved Flesland.

Han sier at man prøver å ta i bruk alternative kommunikasjonsformer som mail og sms, men at dette ikke på langt nær er like effektivt.

- Farten på utleie gikk plutselig ned til nærmere null. Det er klart dette får konsekvenser for forretningsdriften vår. Vi er jo blitt mer og mer sårbare når alle har gått over fra fasttelefon til mobil, sier Langøy.