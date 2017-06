Politiet mener en mulig fortjeneste på flere titall millioner kroner er sentral i etterforskningen av hotellbrannen i Selje.

Selje hotell ble totalskadet i en brann i november i fjor. Tre brødre som var sentrale i driften av hotellet ble kort tid etter pågrepet og siktet for å ha stått bak brannen.

En av dem – hotellets daglige leder – har tilstått. De to andre har nektet straffskyld siden første avhør. De mener de ikke har noe med brannen å gjøre.

Bygningene var forsikret gjennom Gjensidige. Nå har selskapet, ved hjelp av to uavhengige takstmenn, beregnet hvor mye det ville ha kostet å gjenreise hotellet.

Svaret: I overkant av 115 millioner kroner, inklusive moms.

– God fortjeneste

Brødrene overtok aksjene i Selje hotell AS for fire millioner kroner i 2014. Med på kjøpet fikk de en gjeld på rundt 15 millioner kroner.

– Det er utvilsomt at fortjenesten hadde vært god om dette hadde gått gjennom og dersom eierne hadde fått erstatning fullt ut, sier politiadvokat Magnus Engh Juel i Vest politidistrikt.

Han er påtaleansvarlig i saken. De tre mennene er siktet for forsikringsbedrageri, økonomisk utroskap og grovt skadeverk.

En anstrengt hotelløkonomi har vært sentralt for politiet når de har forsøkt å kartlegge motiv.

Oddleiv Apneseth, arkiv

Omsetningen var nedadgående og selskapet måtte flere år på rad tåle valutatap som stammer fra et lån i sveitsiske franc. I tillegg hadde eiendommen behov for oppgradering, mener politiet.

– Ett eksempel på dette er at hotellet hadde asbesttak. Før salget gjorde de tidligere eierne kjøperne oppmerksomme på at de måtte gjøre noe med taket innen få år, sier Juel.

– Hvilken betydning har den nye taksten fra forsikringsselskapet for politiets vurdering av motivet?

– Jeg ønsker ikke å si noe mer om det nå, ut over at fortjenesten kunne ha vært god, sier Juel.

Arkiv

Lå an til full utbetaling

Hotellbygningene var fullfinansiert i forsikringsselskapet Gjensidige.

– Vi utbetaler ikke erstatning når det er mistanke om forsikringssvindel. Det har vi grunnlag for å tro at har skjedd i denne saken, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i selskapet.

Han opplyser at det er normal praksis å oppnevne uavhengige takstmenn for å gi en realistisk pekepinn på hvor stor en utbetaling vil bli.

– I normaltilfeller vil vi utbetale det det koster å oppføre et helt nytt bygg. Forutsetningen for full utbetaling er imidlertid at bygningen blir brukt til samme formål, på samme sted, som før skaden oppsto, sier Voll.

– Dersom man ikke fører opp nytt bygg vil erstatningen begrense seg til eiendommens markedsverdi, slik den var før skaden inntraff, sier han videre.

Hotellselskapet ble formelt slått konkurs i forrige måned. Den største kreditoren, Sparebanken Vest, har meldt et krav på 13 millioner kroner, skriver NRK.

En lokal gruppering har meldt sin interesse for å bygge hotellet opp igjen, skriver samme kanal. En av dem er forretningsmannen John Olav Lefdal.

Nye avhør i Sverige

De tre brødrene har sittet varetektsfengslet siden desember i fjor. Kommende mandag skal spørsmål om videre fengsling behandles på nytt, men politiet ønsker i utgangspunktet å holde dem i varetekt frem til saken skal opp for retten i september.

Etterforskningen pågår imidlertid fortsatt.

– Vi har planlagt ytterligere avhør av vitner i Sverige i neste uke. Dette er personer vi mener kan bidra til å opplyse saken, sier politiadvokat Magnus Engh Juel.

De tre siktede er alle svenske statsborgere som vekslet mellom å bo i Sverige og Selje da de ble pågrepet av politiet.

– Min klient stiller seg fremdeles uforstående til samtlige punkter i politiets siktelse, og vil møte og kreve seg løslatt i mandagens fengslingsmøte, sier advokat Magnus Brekke Svaberg, som er medforsvarer for den yngste av de tre brødrene, en 34 år gammel mann.