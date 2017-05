Selskapet UIP har to år på rad har fått retten til å tjene penger på bysykler i Bergen, uten anbud. Konkurrenten JCDecaux mener dette bryter med prinsippet om likebehandling.

– Det blir helt absurd å tenke seg at vi nå skal kunne ha en anbudskonkurranse på like vilkår for en permanent bysykkelordning i Bergen, når én leverandør har fått et slikt fortrinn, sier Øyvind Markussen, administrerende direktør i JCDecaux.

JCDecaux er verdens største operatør av reklamefinansierte bysykler. Firmaet reagerer på at konkurrenten UIP to år på rad nå har fått anledning til drive bysykkelordningen i Bergen, uten at noe har vært lagt ut på anbud.

Rune Sævig

– Kan påvirke kriteriene

I fjor var det Festspillene, gjennom sin sponsor DNV, som tilbød bergenserne bysykler. I år er det Sparebanken Vest, som sikrer bergenserne bysykler. I begge tilfeller er det UIP som er leverandør av syklene.

Ifølge Markussen var det UIP som tok initiativet til fjorårets ordning.

– Vi synes dette er ganske oppsiktsvekkende. Det finnes mange tilbydere av bysykler, og over 2000 slike ordninger i verden, med ulike teknologiske løsninger. Nå får en av disse tilbyderne anledning til å vise seg frem over to år, sier Markussen.

Han tror det vil påvirke anbudsprosessen som byrådet har lovet når ordningen skal bli permanent.

– UIP vil jo nå kunne påvirke anbudskriteriene og hva slags bysykler Bergen kommune ønsker. Det handler om alt fra hvordan syklene skal være utformet, stativene og den tekniske løsningen. Kommunen har neppe satt seg inn i alt som finnes, og da blir anbudet lett tilpasset slik det er nå, sier Markussen.

Fakta: Disse driver bysykler Clear Channel: Opererer sine egne, reklamefinansierte sykler i Drammen og Trondheim. I Oslo har de kontrahert ansvaret for bysykkel-kontrakten sin til UIP.

UIP: Har avtale om bysykler i Bærum kommune (i tillegg til prosjektet i Oslo)

Go-Bike: Har avtale med Forus Næringspark om bysykler på Forus-området. Er også ansvarlig for bysykler i København

JCDecaux: Opererer sitt eget bysykkel-system i Lillestrøm, har også sykkel-prosjekt i Sandnes og Porsgrunn. I tillegg en rekke byer i Europa, deriblant Paris.

Moventia/Smoove: Avtale med Helsingfors

Nextbike: En annen stor aktør på dette markedet, blant annet med en rekke avtaler i Polen.

Verdi: 100 millioner kroner

Han påpeker dessuten at UIP vil ha en fordel av å ha prøvd ut det bergenske markedet i to år.

– De får et helt annet erfaringsgrunnlag enn oss andre, der de ser hvordan bruken er, hvor mye inntekter de får, hvor mye hærverk man kan regne med. Da blir det lettere for dem å utarbeide et tilbud, sier han.

Markussen forteller at han var i møte med byrådens rådgiver, Peter Hatlebakk, i oktober, om den permanente bysykkelordningen, og fikk da vite at byrådet jobbet med å lyse ordningen ut på anbud.

– Så hørte vi ikke mer før vi leser at UIP nok en gang har manøvrert seg inn i posisjon i Bergen, forteller han.

Markussen sier at det kan ligge mye penger i å få en kontrakt med Bergen om levering av bysykler.

– Kommunen har selv anslått inntektspotensialet til å være 8–10 millioner kroner i år. En slik kontrakt er gjerne på 10 år, og da snakker vi om 100 millioner kroner, sier han.

Skulle få fortgang

Da nyheten om bysyklene sprakk i mars 2016, var det Festspillene som hadde mottatt dem som en gave fra samarbeidspartneren Veritas. Også den gangen bidro Bergen kommune med å stille kommunal grunn til rådighet.

Den gangen roste byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) initiativet i BT. Hun påpekte samtidig at hun helst skulle sett at bysyklene allerede var et tilbud i byen, men presiserte at hun «jobbet på».

– Jeg tror nok det er en tverrpolitisk enighet om at dette er noe som skal på plass i Bergen. Vi har samtidig lovet dette i byrådsplattformen. Så snart som mulig vil jeg legge frem en sak om dette i bystyret, sa Tryti.

Men tiden gikk, og ingen sak ble lagt frem i 2016. På tampen av året kom så Sparebanken Vest med sitt tilbud om å donere bysykler som en gave til Bergen kommune. Ifølge byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) var dette første gangen det ble opprettet kontakt mellom byrådet og banken.

Tok sin tid

Deretter gikk det ytterligere tre måneder med dialog, før Bergen kommune sendte en offisiell henvendelse til Sparebanken Vest der de spurte om hvorvidt banken kunne tenke seg å gi en slik gave.

«Det vil ut fra et rent tidsmessig aspekt ikke være mulig å gjennomføre en offentlig anskaffelse, dersom bysykkelordningen skal etableres denne sesongen. Med bakgrunn i dette og tidligere kontakt i saken, retter vi da en henvendelse til Sparebanken Vest med forespørsel om dere kan stå ansvarlig for at en slik midlertidig bysykkelordning blir etablert» skriver direktør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen.

Den e-posten ble sendt 8.mars, ett år etter at byrådet sa de skulle legge frem en sak om bysykler for bystyret «så fort som mulig».

Mer tidkrevende

BT har spurt byråd Tryti om hvorfor det har tatt så lang tid å få på plass en permanent ordning. I svaret sitt påpeker hun at de nå har sendt ut en sak.

– I løpet av det siste året har administrasjonen arbeidet med ulike løsninger for en fast bysykkelordning, med ulike sykkeltyper, eierskaps- og bruksmodeller. Dette har vært en mer tidkrevende prosess enn jeg først trodde, ikke minst fordi vi ønsker å gjøre dette skikkelig og ordentlig.

Tryti forteller at de nesten er klare med å lage kravene for et offentlig anbud som så lyses ut i sommer, men presiserer at det fremdeles er mye arbeid som gjenstår før en permanent ordning er på plass.

– Vi må få inn tilbud etter den offentlige konkurransen, ha vedtak i bybudsjettet, en nøyere utforming av driftsstrukturen og ikke minst må vi avgjøre plasseringen av bysykkelstasjonene i byen. Og syklene skal produseres.