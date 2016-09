- Vi er fornøyd med belegget på 53 prosent når en vet hvor lang tid det tar før dette tilbudet blir kjent, sier Marit Voltersvik, leder for øyeblikkelig hjelp-sengene i Bergen. FOTO: Alice Bratshaug

Sykehusene får svi for tomme senger

Sykehusene på Vestlandet blir fratatt 230 millioner kroner årlig for at kommunene skal drive mini-sykehus. Helse Vest-sjefen åpner nå for å skrote reformen.