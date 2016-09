Nær halvparten av alle oppdrettsanlegg i Hordaland er nå båndlagt som følge av den alvorlige virussykdommen Pancreas disease (PD)

PD-viruset ødelegger fiskens fordøyelse, fører til høyere dødelighet i merdene og sprer seg lett mellom oppdrettsanleggene.

Det første tegnene på PD er gjerne at fisken brått slutter å spise, og etter noen uker øker ofte antall dødsfisk. Syk fisk kan stå tett i tett i vannoverflaten mot strømretningen.

Fakta: Pankreassykdom (Pancreas Disease) Er en av de mest alvorlige og mest smittsomme virussykdommene i oppdrettsnæringen. Det er tidligere anslått at PD koster oppdretterne minst en milliard kroner i året. Viruset kan spre seg raskt fra anlegg til anlegg. I Norge fikk fisken først fotfeste i Hordaland, men har nå gradvis spredt seg nordover. I et forsøk på å hindre videre spredning nordover, er det etablert en tiltaksgrense mellom Sør- og Nord-Trøndelag.

En oversikt BT har innhentet fra Veterinærinstituttet, viser at 52 oppdrettslokaliteter i Hordaland nå er båndlagt, eneten på grunn av påvist sykdom eller mistanke om sykdom.

Bare i august ble det påvist fire nye sykdomstilfeller.

Totalt finnes det nå 118 oppdrettslokaliteter i Hordaland med enten laks eller ørret, ifølge Fiskeridirektoratet.

Slik båndlegges oppdrettsanlegg

At et anlegg båndlegges innebærer at det ikke kan flyttes fisk inn eller ut av anlegget uten tillatelse fra Mattilsynet. I tillegg må Mattilsynet orienteres om når og hvordan slaktingen skal foregå på.

Før båndleggingen oppheves må anlegget tømmes for fisk. Så må hele anlegget rengjøres, desinfiseres og brakklegges i minst to måneder før ny fisk settes ut.

Også oppdrettsbåter, fôrflåter, flyteringer og annet utstyr må desinfiseres.

Bekymringsfull

Fagdirektør for fiskehelse i Veterinærinstituttet, Brit Hjeltnes, sier situasjonen er bekymringsfull.

- Lus er det største problemet i lakseoppdrett, men PD er den mest vanlige sykdommen. Slik tallene ser ut nå, ser det ut til at antall sykdomstilfeller kommer ut på samme nivå som i fjor, sier Hjeltnes.

I hele fjor ble det på landsbasis påvist PD i 139 oppdrettsanlegg. Året før i 142 anlegg.

I Hordaland regnes sykdommen som endemisk. Smitten flyter nærmest fritt i fjordsystemet, og sykdomsutbrudd oppstår over alt i regionen.

Trolig kom viruset til Norge første gang med smolt fra Skottland. I 2007 ble sykdommen listeført i Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE). Lenge var sykdommen bare registrert på Vestlandet, men den har nå spredd seg nordover.

Mens Mattilsynet svarer med å båndlegge PD-anlegg i Hordaland, reagerer de ofte med krav om utslakting dersom sykdommen oppdages lenger nord. Årsaken er at man håper sykdommen ikke skal få fotfeste i andre deler av landet.

Må leve med PD

Regionsjef i Sjømat Norge, Hans-Inge Algrøy, mener oppdrettsnæringen har lært seg å leve med PD.

- I årens løp har næringen gjort sine erfaringer med hvordan mann skal håndtere situasjonen. Dødeligheten i merdene er ikke så stor som tidligere, og nye tiltak for bedre fiskehelse er satt inn, sier Algrøy.

- Burde næringen ha brukt mer ressurser på å utrydde PD?

- Mye er gjort. Hordaland er nå delt opp i ulike soner, og slik koordineres tidspunkt for utsett av fisk, brakklegging og ulike tiltak mot lus og sykdom. Næringen har mye fokus på PD, men jeg tror kanskje omgivelsene oppfatter det som verre enn det er, sier Algrøy.

- Er det i realitetene umulig å kvitte seg med PD-viruset på Vestlandet?

- Det kan nesten se slik ut. Det mest realistiske er at man må leve med viruset, sier Algrøy.