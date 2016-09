Mannen lurte både arbeidsgiver og Nav for flere hundre tusen kroner. Nå er han dømt til fengsel i seks måneder.

I en fersk dom fra Nordhordland tingrett kommer den noe spesielle historien frem.

En mann i 20-årene hevet sykepenger fra Nav fra september 2013 til januar 2014. Han mottok 186.865 kroner, til tross for at han da var i full jobb. Mannen skiftet så jobb og begynte som trainee i et rørleggerfirma i juli 2014. Heller ikke her gikk alt etter boken.

Varmtvannsberedere forsvant

I september 2015 oppdaget ledelsen i firmaet at det var betydelig svinn på lageret, men ingen hadde mistanke til mannen som ble ansatt året før.

– Økonomisjefen sendte ut melding om at vi manglet elleve varmtvannsberedere på lageret og spurte om noen hadde glemt å skrive de ut. Han kontaktet da økonomisjefen og sa at han kunne forklare dette. Det endte med at han snakket seg rett inn i saken. Vi ba om at han satte opp en oversikt over hvilket utstyr som var hentet ut, men det endte med at han selv sa seg opp. Han leverte nøkler og kort til en kollega, og vi har ikke sett ham siden, sier sjefen i rørleggerfirmaet til BT.

Ledelsen i rørleggerfirmaet hentet inn etterforsker fra revisorfirmaet som de bruker. Da etterforskeren begynte å gjennomgå kom det flere ulovligheter for dagen. Gjennomgangen viste blant annet at traineen hadde brukt firmaet til å betale private regninger.

– Han hadde også fått ansatte i firmaet til å utføre arbeid som han selv hadde bestilt. Dette arbeidet ble det aldri fakturert for. Våre folk jobbet dermed gratis for ham, sier sjefen.

Tidligere ustraffet

Totalt tapte firmaet 135.570 kroner fra juli 2014 til september 2015. I samme periode tok han med seg minst seks varmtvannsberedere fra firmaets felleslager. De hadde en verdi på 15.450 kroner og ble solgt videre til privatpersoner. Uttakene av varmtvannsberederne ble ikke registrert.

«Siktede er tidligere ustraffet. Han skal nå svare for trygdebedrageri av kroner 186.865, utroskap ovenfor arbeidsgiver med kroner 135.570, underslag fra arbeidsgiver med kroner 15.450, falsk forklaring og dokumentfalsk», heter det i dommen.

Nå er mannen dømt til fengsel i seks måneder, der halvparten av straffen gjøres betinget.

– Dette var en svært lei sak, først og fremst for han selv. Han var en utrolig hyggelig kar som var godt likt. Han nøt tillit, men dessverre misbrukte han den. Mange av hans kolleger tok det svært tungt og følte seg misbrukt og lurt. Når det er sagt, håper vi at han gjør opp for seg og kommer tilbake til arbeidslivet. Vi er ikke ute etter hevn, sier sjefen.

I tillegg til fengsel, er mannen dømt til å betale 151.020 kroner i erstatning til sin gamle arbeidsgiver.

Det har ikke lyktes BT å få kontakt med den dømte mannen.