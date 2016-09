49-åringen lurte samboere, kjærester, slekt og venner opp i stry. Nå venter fengsel i to år og fem måneder.

PRIVAT

«Han har begått et grovt tillitsbrudd mot personer som stolte på ham og som var knyttet til ham følelsesmessig», heter det i dommen fra Bergen tingrett, som ble først omtalt av BA.

Nå er den 49 år gamle mannen fra Østlandet dømt til å betale ti personer totalt 2,5 millioner kroner i erstatning. Flere av ofrene var kvinner fra Bergen.

Han mottok penger fra samtlige og sa at han skulle investere dem. Det skjedde ikke. Pengene gikk til hans eget forbruk.

– Noe av pengene hadde jeg arvet etter min far, og det visste han. Jeg fikk også utbetalt en million kroner etter samlivsbrudd. Han siklet etter pengene og kunne ikke få de fort nok. Jeg trodde på ham og betalte. Han ga meg noe som skulle være et gjeldsbrev. I dag pleier jeg å si at jeg var millionær i tre timer, sa en av kvinnene til BT i sommer.

– En angrende mann

Bedrageriene pågikk fra 2005 til 2014, da han ble anmeldt. Medieomtale og politiets etterforskning avdekket en rekke ofre. Nylig møtte han i Bergen tingrett.

– Jeg er her som en angrende mann. Det hele startet med en gjeldspost på 100.000 kroner som jeg ikke kom meg ut av. Jeg er ingen ond person av natur, og denne saken har vært en belastning for min familie, de som står meg nær og de fornærmede, sa han da han forklarte seg.

– Planmessig og kynisk

Mannen arbeidet ikke i perioden han svindlet personer som stolte på ham. Han søkte ikke støtte fra Nav og forsøkte heller ikke å skaffe seg arbeid.

«I stedet har han gjennom en særdeles planmessig og kynisk opptreden livnært seg ved å begå omfattende bedragerier av betydelig størrelse», ifølge dommen.

Mannen fremsto som en vellykket forretningsmann med høy sigarføring og imponerte omgivelsene.

Strafferabatt

49-åringen lurte mennesker han hadde opparbeidet seg et personlig forhold til. Noen av ofrene var slekt eller venner, andre var kjærester eller samboere, ifølge dommen.

Han har begått et grovt tillitsbrudd mot personer som stolte på ham og som hadde følelser for ham, ifølge dommen.

Flere av dem kom i økonomiske problemer som følge av bedrageriene. Mannen tilsto forholdene da han etter hvert ble konfrontert med dem. Straffen har blitt redusert fra tre og et halvt år til to år og fem måneder fordi han tilsto, fremgår det av dommen.