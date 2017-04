Uavklart når eller om Herstad vil komme tilbake som ordfører.

Stord-ordfører Harry Herstad (Ap) ble sendt til sykehus fredag ettermiddag etter å ha fått et illebefinnende under et møte, skriver avisen Sunnhordland.

Søndag opplyser Stord kommune at varaordfører Jakob Bjelland tar over som ordfører med umiddelbar virkning.

– Målet er at vi skal klare å oppfylle inngåtte avtaler i ordførerens kalender så godt det lar seg gjøre. Akkurat nå tenker jeg først og fremst på Harry og familien hans og hva de går gjennom, forteller Bjelland til avisen.

Kommunens skriver på sine nettsider at det er uavklart når eller om Herstad vil komme tilbake som ordfører.

– Familien ønsker ikke å gi ytterligere kommentar rundt Harry Herstad sin tilstand, heter det i meldingen fra Stord kommune.