Elevinspektøren ved Sandsli videregående skole døde torsdag, 54 år gammel.

Stig Hammersland, kjent for sitt lange engasjement for barn og unge, døde torsdag. Hammersland var elevinspektør på Sandsli videregående skole i Fana og satt i bystyret i Bergen for Arbeiderpartiet.

– Stig var en bauta. Han har betydd utrolig mye for skolen og vært en veldig sentral person for svært mange elever her, sier Sandsli-rektor Rune Dolvik.

Rektoren forteller at 54-åringen falt om på fjelltur torsdag kveld, på vei opp Gullfjellet.

Skolen holder åpent

Elever og ansatte på skolen ble informert fredag morgen. Undervisningen er avlyst for dagen, men skolen er åpen for alle som vil samles, både gamle og nåværende elever, understreker rektoren.

Hammersland har jobbet på Sandsli helt siden skolen åpnet i 1994. Rektoren beskriver ham som omsorgsfull og utadvendt.

– Han var utrolig flink med mennesker og ville alle vel. Han hadde et hjerte for ungdom, et ekstraordinært engasjement og en helt spesiell egnethet for å jobbe med ungdom, sier Dolvik.

Sorg i Arbeiderpartiet

Hammersland var bystyremedlem for Arbeiderpartiet og satt i komité for barnehage og skole. Han hadde i tillegg flere styreverv som politiker.

Arbeiderpartiets politikere satt fredag morgen i møte på Rådhuset, og var sterkt preget av nyheten de hadde fått.

– Jeg vil først og fremst uttrykke min dypeste medfølelse med hans etterlatte familie, som har opplevd et stort tap. Stig betydde dessuten utrolig mye for veldig mange, ikke minst mange unge i byen, sier ordfører Marte Mjøs Persen (Ap).

Hun viser til Hammerslands virke som lærer og idrettsleder.

– Han stilte alltid opp, og gjorde en helt ekstraordinær innsats for at unge skulle oppleve mestring. Han var genuint opptatt av at barn og unge skulle ha gode oppvekstvilkår, sier hun.

– I tillegg var han et kjært medlem av bystyret. Jeg tror alle bystyremedlemmer hørte ekstra godt etter når han snakket på talerstolen. Da var han ekte engasjert i det han snakket om, sier ordføreren.

Onsdag er bystyremøte. Da vil dødsfallet bli markert.

– Det er naturlig å markere det på en fin og verdig måte, sier Persen.

Stiftelse for ungdom

Hammersland startet MOBY-stiftelsen (Meningsfull Oppvest for Barn og ungdom i bydelen Ytrebygda) og var styreleder i Idrettslaget Gneist i fem år inntil han ga seg på årsmøtet tidligere i år. Rektor Rune Dolvik sier at det også var Hammerslands fortjeneste at ungdomsklubben på Søreide ble startet.

– «Stigen» tullet mye, du hørte ham på latteren. Når han snakket i telefonen med lukket dør, så hørte du ham likevel. Det kommer til å bli stille her nå.