– En del trafikanter må legge om rutinene sine når innkjøringen til Kong Oscarsgate blir stengt mandag, sier byggeleder Andreas Nordstrønen i Statens vegvesen.

Strekningen fra Vetrlidsallmenningen til krysset Korskirkeallmening vil i første omgang være stengt.

Stenger klokken 10 mandag

– En del forberedelser har vært gjort de siste dagene. Planen er at stenging skjer klokken 10. Adkomst til Vågsbunnen og øvrige deler av området blir via Nygaten eller Domkirkegaten. Varelevering og adkomst til bygg i gaten skal bli ivaretatt i byggeperioden, orienterer Nordstrønen.

Opprustingen og fornyingen av Kong Oscars gate fra Vetrlidsallmenningen til Nygaten har som formål å heve de bymessige kvalitetene i gaten, blant annet gjennom å legge bedre til rette for myke trafikanter, redusere gjennomgangstrafikk og forbedre infrastrukturen, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Klar til Sykkel-VM

– Kong Oscars gate er del av traseen til Sykkel-VM 2017. Fase 1 og 2 av arbeidene, altså fra Vetrlidsallmenningen til Domkirkeplassen, skal etter planen være ferdig til Sykkel-VM midten av september 2017. Fase 3 fra Domkirkeplassen til Nygaten begynner etter Sykkel-VM, sier Nordstrønen.

Følgende arbeider skal utføres:

Grave bort dagens veg og fylle på med nye masser.

Lage grøfter for rør og kabler.

Legge granittplater, gatestein, kantstein og skifer.

Montering av gatelys og skilt.

Nye rør og kummer for bossnett, vann og overvann, kabler for strøm og bredbånd skal ned i gaten.

Eksisterende brostein skal gjenbrukes.

Verneverdig

Kong Oscars gate er en del av middelalderbyen, med verneverdige grunnforhold. På grunn av risiko for å støte på kulturlag under graving vil arbeidene bli tett fulgt av Riksantikvaren og Norsk Institutt for kulturminneforskning.

– Byggearbeidene vil i all hovedsak foregå innen normal arbeidstid, mellom kl. 0700 og 1700. Noen dager kan det være behov for å jobbe ut over dette, men dette vil være unntak, forteller Nordstrønen.

Bergensprogrammet

Fornyingen av Kong Oscars gate finansieres gjennom Bergensprogrammet, som er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen. Programmet omfatter kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, ifølge pressemeldingen fra Statens vegvesen.