En garasje har blitt skeiv etter et arbeidsuhell på Voss.

Klokken 13.58 fikk politiet melding om en sprengingsulykke på Voss. Et byggefirma arbeidet da ulykken skjedde, og meldte selv om dette til politiet.

– Det er meldt om skader på en garasje og bilene rundt, men vi vet ennå ikke omfanget, sier operasjonsleder i politiet i Hordaland Frode Kolltveit.

Like etterpå bekrefter huseier Stein Grov Eilertsen at grunnmuren er kløvd i to.

– Det gikk av en salve som har truffet garasjen. Heldigvis ble ingen skadet, sier han.

– Skjønner ikke hva som har skjedd

Eilertsen forteller at et byggefirma jobber med å bygge en tomt på oversiden av huset, og at det har blitt sprengt i går og i dag.

– Skytebasen fortalte meg at han brukte samme sprengladning som i går, så han skjønner ikke helt hva som gikk galt i dag, sier Eilertsen.

Saken oppdateres.