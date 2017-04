Russefesten kom ut av kontroll. Syv personer er satt i politiets arrest. Flere av dem var voldelige mot politifolk som ville stanse festen.

– Jeg har jobbet en del år i politiet. Dette er den verste privatfesten jeg har opplevd, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Like etter midnatt fikk politiet den første meldingen om privatfesten på Glasskaråsen i Bergen. Da reagerte naboer på bråket.

Først klokken 01.50 var en patrulje ledig og kjørte innom huset.

Aggressiv stemning

Politiet måtte kjapt trekke seg ut fra huset fordi festdeltakerne var aggressive mot dem. De ba dermed om bistand fra flere kolleger.

– Vi fikk inn innsatsleder og en annen patrulje, som ga klare meldinger om at huset skulle tømmes, sier Magnussen.

Da eskalerte det. Noen kaster flasker etter politifolkene. Andre kastet steiner og snøballer.

Under en pågripelse brukte politiet pepperspray. Her fikk også en politimann pepperspray på seg. En annen polititjenestemann ble sparket av festdeltakere mens han ble liggende nede under en pågripelse. En annen ble bitt i fingeren.

Syv personer tatt inn

Totalt syv personer er tatt inn av politiet i natt og anmeldt for ordensforstyrrelse og for å nekte å etterkomme politiets pålegg.

Tre av dem er også anmeldt for vold mot politiet.

– De har opplyst til oss at dette er en russebuss som har hatt slippfest, sier Magnussen.

Men festen kom helt ut av kontroll og det skal ha vært minst 60 festdeltakere i huset. Også en politibil og andre biler i området skal ha fått skader.

– Ekkel situasjon

– Vi opplevde dette som veldig aggressiv. De var en skikkelig ekkel situasjon å stå i for dem som var der. Dette er ikke noe vi vanligvis opplever, sier Magnussen.

– Hvis dette er fremtidens ungdom. Hvis det er sånn russetiden blir fremover må noe gjøres, det er ikke akseptabelt, legger han til.

De pågrepne er seks menn og en dame, alle er født i perioden fra 1996 til 1999. Dermed er den yngste 17–18 år.

Ti patruljer

Politier opplyser om at nærmere ti patruljer var på stedet. I tillegg var tre ambulanser på plass.

– Vi var på stedet mange timer. Dette har tatt mye av ressursene våre i natt, sier Magnussen.

De fleste festdeltakerne var beruset på alkohol, men så langt vet ikke politiet om det også er annen type rus involvert.

Politifolkene som ble skadet er begge i tjeneste etter at festdeltakerne gikk til angrep på dem.

Politiet starter nå etterforskning i saken og følger denne opp videre.