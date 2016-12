Det blir regn og meir regn før 2016 takkar for seg. OBS-varsel om store nedbørsmengder er sendt ut.

– Ja, det blir ein god del nedbør dei neste 36 timane. Folk gjer lurt i å følgje med, og å sørgje for at vatnet får renne unna, seier Martin Granerød, vakthavande meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

Dei ventar 60–100 millimeter nedbør det neste døgnet på Vestlandet sør for Stad, og har sendt ut OBS-varsel. Aller mest vil det bli i midtre og indre strøk fredag.

Det hjelp heller ikkje å søkje til fjells for å sleppe unna regnet.

– Snøgrensa blir ganske høg. Vi må nok over 1000 meter for at nedbøren skal kome som snø, seier Granerød.

Håp om nyttårssnø på Kvamskogen

I løpet av nyttårsaftan vil det jamne regnet gå over til bygevêr, med litt kjøligare luft.

– Då vil også snøgrensa falle litt, seier Granerød.

– Går den an å håpe på nysnø i område som på Kvamskogen?

– Der vil det nok regne først på dagen nyttårsaftan. Etter kvart vil det gå over til sludd og snøbyer. Dei kan håpe på litt snø før rakettane skal opp, seier meteorologen.

Snøgrensa vil liggje på mellom 300 og 600 meter over havet.

Lite vind

Medan «Urd» ikkje var spesielt våt, vil regnvêret vi nå har i vente vere relativt vindstille.

– Utsette stader vil kunne få liten kuling frå sør og sørvest. Ut på nyttårsaftan vil det minke til liten bris, og det vil dreie over til vestavind, seier Granerød.

Dei første to dagane i det nye året lovar godt, vêrmessig – men det vil ikkje vare.

– Men måndag kveld og tysdag kjem det nye lågtrykk, og eit litt kaldare ver, seier Granerød.