SNART GJENNOM: Det gjenstår knappe kilometeren før den nye togtunnelen mellom Arna og Bergen er gjennomboret. Her inspiserer prosjektleder Katrine Sælensminde Erstad i Bane Nor den gigantiske boremaskinen, som er 150 meter lang og har 62 store ståltenner i front. FOTO: Ingvild Eikeland, Bane Nor