BETYR MYE: – Det betyr utrolig mye for brukerne at hepatitt C blir tatt på alvor og at det blir forsket på helsen deres, sier Ole Jørgen Lygren i brukerorganisasjonen proLAR. FOTO: EIRIK BREKKE

Smittsom og dødelig sykdom skal utryddes i Bergen

For tre uker siden fikk Ole Jørgen Lygren gladmeldingen: Han er friskmeldt av hepatitt C, en smittsom og dødelig sykdom. I et nytt prosjekt satser rusmedisinere på å utrydde hepatitt C i Bergen.