Snart to år etter at byoriginalen Tore Syvert Moen døydde, dukkar han opp i ein reklamekampanje. Hallingbillett trudde bergensaren var utanlandsk.

På folkemunne i Bergen vart han kalla «Smiley». Tore Syvert Moen var ein kjent figur i gatebildet i mange tiår. Til sommaren er det to år sidan han døydde.

Men i påskemagasinet til lokalavisa Hallingdølen har Moen gjenoppstått som «Knut» i ein reklamekampanje for Hallingbillett.no, ein portal for arrangement og billettsal i Hallingdal. Over portrettet hans står teksten:

«Knut såg det positive i ting – men no var han lei av å stå i billettkø».

– Trudde han var utanlandsk

Då BT ringjer for å spørje kvifor ein avdød bergensar blir brukt i ein slik kampanje, blir dagleg leiar Ola Stave i Hallingdølen svar skuldig. Hallingbillett er eigd av Hallingdølen og Digitalia.

Etter litt detektivarbeid ringjer Stave tilbake til BT. Då er det alt bestemt at bildet av Moen skal fjernast frå kampanjen.

– Dette er svært uheldig, og vi beklagar det som har skjedd. Vi trudde dette var ein utanlandsk person ingen ville dra kjensel på. Det slo oss ikkje at dette kunne vere ein norsk person, seier Stave.

Ingen bergensarar har ringt

Stave forklarar at bildet vart lasta ned i april i fjor frå ei internasjonal nettside som legg ut bilde til fri bruk. Sidan har fotografiet vore publisert med jamne mellomrom i kampanjen.

– Vi hadde ingen bakgrunnsinformasjon om personen på bildet, og har brukt det som illustrasjonsfoto, fordi vi syntest det passa godt. Vi brukte ei utanlandsk nettside nettopp for at ingen skulle forbinde noko med personen på bildet. Sjansen for at noko som dette skjer, er ikkje stor, men no har vi iallfall teke konsekvensen av det og fjerna bildet, seier han.

– Verda er ikkje så stor likevel?

– Ikkje så stor som ein trur.

– Har de ikkje fått reaksjonar på bildebruken før no?

– Ikkje ein einaste. Det er rart, med tanke på kor mange bergensarar som har hytte i Hallingdal!

Fotografen: – Saka er ordna

Det er Anne T. Worner, norsk fotograf busett i USA, som har teke bildet av Moen. Ho har lagt fotografiet ut på ei internasjonal nettside, der åndsverk blir lagde ut til fri bruk med visse restriksjonar.

Worren kjende ikkje til at bildet er brukt i ein norsk reklamekampanje, då BT tok kontakt første gong på e-post.

– Eg er ikkje glad for at eit dokumentarisk bilde blir brukt slik, svarte Worner.

Like etter vert ho kontakta av Hallingdølen

– Dei trekkjer bildet frå kampanjen. Saka er ordna, skriv ho.

– Verda er ikkje så veldig stor

Seinare same dag kjem det ein e-post frå Ola Stave. Han har nettopp lese Ein av oss, ein artikkel om Tore Syvert Moens liv som BT publiserte i september 2015.

«Vart litt nysgjerrig på kven Tore var, og kvar han kom frå, og då viser det seg at far hans kom frå Ål, heimbygda mi i Hallingdal!» skriv Stave.

«Det er som me prata om – verda er ikkje så veldig stor».