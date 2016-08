Feil ved broklaff gjør at broen ikke åpnes for store båter mens inspeksjon og utbedring pågår.

Gående og syklende får noe redusert fremkommelighet, heter det i en pressemelding fra Bergen kommune.

Ulyder i helgen

Det er en feil ved en av broklaffene som gjør at Småpudden stengt for båter som er over 4,5 meter høye og over 20 meter brede.

Broen er åpen for gående og syklende, men fremkommeligheten er redusert til ett felt.

- Det har vært ulyder i forbindelse med åpning og lukking av broen i helgen. Det har ført til at broen er stengt for større båter inntil ny beskjed blir gitt fra trafikketaten, opplyser konsulent Jon Forland, som sitter på vaktsentralen i Fjøsangerveien og har ansvar for åpning og lukking.

Meldingen om stenging kom mandag klokken 1000.

- Vi har ikke fått noen nærmere beskjed om hva som er galt, sier Forland.

- Barnesykdommer

Leder for trafikketaten i Bergen kommune, Øyvind Haga, sier at ulydene ble oppdaget av inspektører på vakt.

- De hørte bankelyder fra den ene broklaffen, den vi kaller broklaff A, og meldte problemet videre. Det er nå fagfolk på vei fra Oslo for å se nærmere på ulyden. Av sikkerhetsmessige årsaker holder vi broen stengt inntil vi vet hva som eventuelt er galt, sier Haga.

Han sier at kommunen formelt har overtatt driftsansvaret for broen, og at han regner dette som barnesykdommer.

Reklamasjon?

- Det er alltid noen innkjøringsproblemer når man tar over et nytt anlegg. Viser det seg å være feil ved montering eller ved selve broen, så regner jeg med at det blir å regne som reklamasjoner, sier Haga.

- Dere har hatt trøbbel med broen tidligere?

- Ja, men det var ikke broklaffen. Vi hadde problemer med en port som ikke åpnet seg for gående og syklende etter at broklaffene var nede igjen.