Statens vegvesen går nå ut med advarsel til dem som ikke bruker belte i buss.

– Det er slutt på muntlige advarsler. Glemmer du beltet, kan det koste deg 1500 kroner i gebyr, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Store mørketall

I vinter kontrollerte Statens vegvesen 16.300 busspassasjerer for beltebruk. 3600 passasjerer satt usikret. Statens vegvesen tror mørketallene er store, heter det i en pressemelding.

– Uten belte er du til fare for deg selv og de du reiser sammen med om det skulle skje en ulykke. Gebyret i seg selv er ikke viktig for oss, men et viktig virkemiddel for å få flere til å ta trafikksikre valg, sier Lutnæs.

Åtte omkom

Åtte mennesker ble drept i bussulykker i tidsrommet 2014 til 2015. Flere av de omkomne kunne reddet livet om beltet var på, mener Vegvesenet.

Det finnes flere ulike busstyper, og ikke alle har krav til belte. Busstyper uten krav til belte og med ståplasser, er ment for lavere hastigheter og med hyppige av- og påstigninger. Regelverket er likt i hele Europa.

– Var ikke i bruk

– At ikke alle busser har belte, kan ikke hindre oss fra å fortelle hvor viktig det er å huske beltet når du har det tilgjengelig. De mest alvorlige bussulykkene vi har hatt i Norge har vært i busser der det har vært belter, men der de dessverre ikke var i bruk, sier Lutnæs.