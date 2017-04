– Ved tidligere ulykker har vi hatt problemer med å få inn hjelpemannskaper i høyfjellet. Nå har vi fått en beredskapsvogn som går på skinner, sier sivilforsvarsinspektør Eivind Hovden.

Tirsdag ettermiddag ble vognen vist frem under en demonstrasjon på Voss stasjon.

ARNE HOFSETH

– Brannen på Hallingskeid og togavsporing ved Kleivane for noen år tilbake viste klare svakheter ved beredskapen. Heldigvis var det ikke store personskader ved de to ulykkene, men vi erfarte at vi hadde store problemer med å få frem nok mannskaper til redningsarbeid, sier Hovden, som selv satt i redningsstaben i Bergen under Hallingskeid-brannen.

Det var i 2011 at et åtte vogner langt tog kjørte inn i et snøoverbygg på Hallingskeid. Signaturtoget fikk store materiell skader i brannen.

ARNE HOFSETH

Livreddende utstyr

Den nye beredskapsvognen vil bli satt inn der veiene tar slutt, og man kun har skinner å forholde seg til.

– Etter Reime og Mjøfjell har vi tidligere brukt helikopter eller snøskuter for å nå inn i høyfjellet. Nå kan vi komme frem langs skinnegangen. Vi designer vognen etter formålet. Er det brann i høyfjellet blir utstyr til brannslukking plassert lengst fremme. Er det ulykke med passasjerskader plasserer vi livreddende utstyr fremst i vognen, sier Hovden.

Det er et spleiselag mellom brann, politi, helse, sivilforsvar, BaneNOR og Røde Kors som har ført til at man nå får etablert en beredskapsvogn.

Styres fra Bergen

– Vognen blir stasjonert på Voss stasjon. I løpet av en time etter en alarm skal vi være på vei mot åstedet. Hvordan vognen skal utstyres blir koordinert av mannskapene som er i beredskap. Styringen av aksjonen blir ledet fra operasjonsleder i Bergen og innsatsleder på Voss, forklarer Hovden, som leder operasjoner i Hordaland sivilforsvarsdistrikt.

I redningssammenheng snakker nødetatene og hjelpeorganisasjonene om bølger av hjelp til åstedet.

– Med denne skinnegående farkosten kan vi få flere mannskaper inn samtidig. Med snøskuter og helikopter var det mer begrenset hvor mange vi kunne få inn til et ulykkessted. En kan gjerne si at høyfjellet blir tryggere ved at vi har denne beredskapen, sier Hovden.

ARNE HOFSETH

200 ulltepper

Ved siden av medisinsk utstyr vil det også være 200 ulltepper, bårer og fastmonterte liggeplasser i beredskapsvognen.

– Planen er at vi skal kunne ta folk inn i vognen fra en tenkt togulykke. Vi har en stor dieselvarmer som skal gi varme til evakuerte.

Tirsdag ga nødetater og hjelpeorganisasjoner informasjon og demonstrasjon om prosedyrer og planer. Neste fase blir øvelser i fjellet.