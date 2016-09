Den 70 meter høye flodbølgen tok med seg en rekke gårder. 74 mennesker omkom.

«Med det same eg kom til glaset, såg eg steinrøyken steig tjukk og fæl opp frå fjellet, så det var reint uhyggeleg å sjå. Det dundra og braka mykje verre enn når tora slær. Det kan ikkje seiast med ord kor det høyrdest ut. Lufttrykket var så sterkt at me reint ville miste pusten.

Men så kom det verste. Båra kom over Nesodden, og då forstod eg at det var inga berging. Ho snudde huset rundt som ein stikkedåse, og krasa det til pinneved. Eg vart førd med båra eit langt stykke. Eg låg der og stridde med liv og død.»

Beskrev raset i skoleoppgave

Slik beskrev Anders Bødal katastrofen i en skolestil. Han var 12 år da raset gikk, 13. september 1936.

Den unike videoen øverst i artikkelen viser ødeleggelsene etter katastrofen. Filmen, med tittel «Naturkatastrofen i Loen» var et innslag i Oslo kinematografers filmavis. Innslaget er bevart i Oslo byarkiv, og er nå digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Opptakene, som blant annet omfatter flyfoto, er trolig gjort av Widerøe på oppdrag fra Oslo kinematografer.

Andre katastrofe på 31 år

Da katastrofen rammet for 80 år siden, var det bare 31 år siden forrige ras og flodbølge rammet grendene rundt Loenvatnet. 61 personer omkom den gang.

Før det andre raset falt det daglig stein fra Ramnefjellet, og mange var redde. 13. september 1936 falt en ny fjellblokk ut. Flodbølgen som fulgte var 70 meter høy, og tok livet av 74 mennesker.

Etter denne ulykken var bygdene så raserte at området ble fraflyttet.