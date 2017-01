I år har Røde Kors Førstehjelp holdt 2500 førstehjelpskurs for 30.000 mennesker i Norge. – Målet er å få enda flere til å lære seg livreddende førstehjelp, sier Fredrik André Aasebø.

– Jeg husker godt da en av kursdeltakerne våre falt om med sirkulasjonssvikt. Heldigvis hadde vi fagsjefen vår, Tommy Nybakk, til stede. Han visste akkurat hva han skulle gjøre, sier administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp, Fredrik André Aasebø.

En ny undersøkelse utført på vegne av Røde Kors Førstehjelp viser at folk flest ønsker å være i stand til å utføre livreddende førstehjelp hvis noen rundt dem plutselig blir alvorlig syk eller skadet, men at kun 4 av 10 vet hva de skal gjøre.

– Så vi har fremdeles et stykke igjen for å nå målet vårt om at alle skal kunne og være villige til å yte livreddende førstehjelp om det er nødvendig, sier Aasebø.

Fakta: Om Røde Kors Førstehjelp Røde Kors Førstehjelp (RKF) er hovedleverandør av førstehjelpskurs, hjertestartere og annet førstehjelpsutstyr til mange av landets største bedrifter.

Med mer enn 2500 årlige førstehjelpskurs, ca. 30.000 kursdeltakere er de den største leverandøren av godkjente førstehjelpskurs i Norge.

Siden RKF ble etablert i 2009 har mer enn 200.000 ansatte i norske bedrifter fått førstehjelpsopplæring av RKF.

I løpet av de siste fire årene har selskapet overført mer enn 10 millioner kroner i støtte lokalt til Røde Kors i hele Norge.

RKF har siden starten i 2009 blitt landets største leverandører av hjertestartere. Selskapet utplasserte 1300 hjertestartere i 2015.

RKF har instruktører i alle norske fylker og avdelingskontor i Sandnes, Trondheim og Oslo. Hovedkontoret ligger i Bergen. Selskapet er leveringsdyktig over hele landet.

– Det er urovekkende

Røde Kors Førstehjelp har hatt en økning i salget av førstehjelpskurs hvert eneste år siden starten i 2009. I år har de gjennomført 2500 kurs for 30.000 ansatte i norske bedrifter. Målet er å øke dette tallet ytterligere til neste år.

– Akutt sykdom og skade oppstår over alt. Derfor er livreddende førstehjelp en kunnskap vi får bruk for også utenfor arbeidsplassen. Vi mener derfor at bedrifter som legger til rette for gjennomføring av førstehjelpskurs for sine ansatte, sørger for at den generelle beredskapen i samfunnet blir bedre, sier han.

Han forteller at kun 38 prosent av oss vet hvordan man skal håndtere sirkulasjonssvikt, som for eksempel et hjerteinfarkt. Dette til tross for at helsemyndighetene har hatt store informasjonskampanjer om blant annet hjerneslag.

– Bare halvparten av oss vet hva vi skal gjøre om noen plutselig får talevansker og lammelse i arm og ansikt, som er typiske symptomer på nettopp hjerneslag. Det er urovekkende at så mange er usikre på hvordan man skal redde et liv, sier Aasebø.

Skjermdump norskehjertestartere

Røde Kors Førstehjelp

3500 hjertestartere

Røde Kors Førstehjelp har også inngått et samarbeid med Apotek 1 for å få registrert alle hjertestarterne i Norge. Totalt er det plassert rundt 30.000 hjertestartere over hele landet. Så langt har de registrert over 3500 av dem på nettsiden norske hjertestartere.

– Folk kan gå inn her for å finne ut om det er en hjertestarter i nærheten. Jeg anbefaler også folk å gå inn og registrere sin hjertestarter her. Så vil vi kontakte vedkommende og verifisere informasjonen, sier han.

Målet er at alle hjertestarterne i Norge skal inn i dette registeret.

– Vi skal bidra til at færre i Norge dør av plutselig hjertestans, og vi vil legge til rette for at alle som eier en hjertestarter skal kunne bidra til dette, sier han.

Vil redde flere liv

Aasebø forteller at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å få tilgang til Røde Kors Førstehjelp sitt register i forbindelse med et offentlig hjertestarterregister som skal være på plass ved nyttår.

– Vår intensjon er da å gi innholdet videre til helsemyndighetene. Når folk ringer 113, skal AMK-sentralen ha oversikt over hvor det finnes hjertestartere, slik at de kan gi publikum beskjed om hvor de kan løpe og hente en hjertestarter, sier han og legger til:

– Jo før man kommer i gang, jo bedre. Hadde flere våget og kunnet utøve førstehjelp, ville flere liv vært reddet.