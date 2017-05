Tidligere Ap-byråd Roger Valhammer representerte Sparebanken Vest i samtaler om bysykler med bankreklame.

Da Bergen kommune og Sparebanken Vest inngikk avtalen om bysykler i vår, var kommunens folk svært opptatt av å unngå å komme i en situasjon der kontrakten for syklene måtte lyses ut på anbud.

Det er noe av det som kommer frem i den omfattende korrespondansen mellom banken og kommunens folk, som BT har fått innsyn i.

Under presselanseringen 11. mai ble det fremstilt som en sjenerøs gave fra banken, som Bergen kommune tok imot. Dokumentene som BT har fått innsyn i, viser imidlertid at kommunen var involvert langt tidligere. Kommunens folk var også dypt involvert i lanseringen og profileringen av banken.

Oslo-firma fikk millionkontrakt

Sparebanken Vest betaler tre millioner kroner for å gi Bergen en midlertidig bysykkelordning i år. Avtalen er inngått med firmaet UIP i Oslo. UIP ble valgt uten konkurranse, men siden det er banken som betaler dem, mener kommunen at det er greit.

Som motytelse får banken en liten reklame på hver av de 300 syklene.

Etter at avtalen ble offentliggjort 11. mai, stilte opposisjonen spørsmål ved om ikke dette var en avtale som burde vært lagt ut på anbud. Hilde Onarheim (H) viste blant annet til at en tidligere Ap-byråd, Roger Valhammer, nå jobber som rådgiver i markeds- og kommunikasjonavdelingen i Sparebanken Vest.

– Båndene mellom byrådet og banken er sterke. Det jeg ønsker å vite er om andre aktører ble invitert til å gi en slik gave, som gir Sparebanken Vest stor eksponering og positiv omtale blant annet under sykkel-VM, sa Onarheim til BT 14. mai.

Snakket sammen tidlig

Den eldste e-posten BT har fått, er datert 8. mars. Men den viser at det har vært kommunikasjon om dette også tidligere.

Det er etatsdirektør Lise Reinertsen i Bymiljøetaten som skriver til Hallgeir Isdahl, konserndirektør i Sparebanken Vest:

«Hei Hallgeir. Viser til tidligere korrespondanse og samtaler, senest din samtale med Peter Hatlebakk i går» innleder Reinertsen.

Hatlebakk er byråd Anne Elisa Trytis rådgiver. Reinertsen forklarer at byrådet gjerne vil ha på plass en bysykkelordning allerede til sommeren.

«Dersom Bergen kommune selv skal stå for dette prosjektet, er vi bundet av de anskaffelses- og konkurranseregler (..) Det vil ut fra et rent tidsmessig aspekt ikke være mulig å gjennomføre en offentlig anskaffelse, dersom bysykkelordningen skal etableres denne sesongen. Med bakgrunn i dette og tidligere kontakt i saken, retter vi da en henvendelse til Sparebanken Vest med forespørsel om dere kan stå ansvarlig for at en slik midlertidig bysykkelordning blir etablert» skriver Reinertsen.

Fire dager senere kommer en bekreftende e-post fra Hallgeir Isdahl:

Eks-byråd involvert

Deretter er det en rekke e-poster og møter mellom banken og kommunens folk. Roger Valhammer, tidligere Ap-byråd og nå Sparebanken Vest-ansatt, er blant dem som er med på e-postlisten.

7. april skriver Valhammer i en e-post til Peter Hatlebakk: «Det har vært en del knoting med kontraktene, altså hvordan man juridisk skal gå frem.»

Det settes ned en gruppe som skal jobbe med lanseringen av avtalen, der folk fra både kommunen og bankens informasjonsavdelinger deltar, inkludert Valhammer.

Datoen settes til 11. mai, og Bergen kommunes folk får ansvar for å invitere medier, i særdeleshet BT. Kommunens informasjonsrådgiver ringer tre ulike journalister i BT.

Rune Nielsen (arkiv)

Skrev om kontrakten

Ulike eposter sendes også frem og tilbake. Men selv da det nærmer seg lanseringen, er ikke alt klart. 5. mai skriver rådgiver Kjetil Møklebust i bymiljøetaten til en ansatt i banken:

«Som tidligere kommentert, er dette en avtale mellom SPV og UIP. Derfor må avtalen omskrives slik at dette er uomtvistelig. Bergen kommune sine ressurser/forpliktelser inn i prosjektet utarbeides som et eget vedlegg til avtalen.»

Dagen før lanseringen, 10. mai, skriver Sparebanken Vest til kommunen: «Akkurat med tanke på anbudsprosessen er gjerne dere best til å gi oss noen gode svar å ha på lager. Evt. be oss ikke svare på denne typen spørsmål».

Svaret fra kommunen er som følger, i en e-post fra Møklebust:

«Hva gjelder anbudsprosessen, er forslaget til svar følgende: SPV er ikke underlagt regelverk om offentlige anskaffelser. Følgelig står vi (SPV) fritt til å velge leverandør av tjenesten».

– Bryter loven

Høyres gruppeleder, Hilde Onarheim, reagerer kraftig på det som kommer frem i korrespondansen mellom Bergen kommune og Sparebanken Vest.

– Det styrker min oppfatning om at kommunen har vært klar over at dette er en sak som skulle vært ute på anbud. Her er det mye som skurrer.

– Burde du ikke heller være glad for at Bergen nå får på plass bysykler?

– Høyre har alltid vært opptatt av å få bysykler og applauderer det. Flere har sagt til meg at dette kanskje er en sak jeg ikke burde ha tatt opp, for da vil man tro vi er imot syklene. Tvert imot. Men dette handler om at kommunen ikke følger anskaffelsesregelverket. Vi kan ikke med åpne øyne godta en prosess som vi mener bryter loven, sier Onarheim.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) avviser kritikken.

– Dette er ingen offentlig anskaffelse. Dette er en gave fra Sparebanken vest.

– Hvorfor har dere satt dere i en situasjon der dere ikke har tid til å gjennomføre en anbudsrunde?

– Det er feil, for det vil bli gjennomført en anbudskonkurranse for den permanente bysykkelordningen. Men i påvente av den er vi takknemlig for at Sparebanken Vest har bekostet en allmennyttig gave i inneværende år.

– Onarheim stiller spørsmål ved lovligheten av avtalen?

– Vi må ikke stille oss slik at allmennyttige gaver blir mistenkeliggjort.

– Sparebanken Vest får vel noe igjen for gaven?

– Nå stiller du spørsmål ved en ordning alle norske sparebanker er tuftet på, det å gi allmennyttige gaver. Det synes jeg er beklagelig.