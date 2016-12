Skal du ut og kjøre? Her er rutene du bør velge, for å unngå å stå bom fast.

Mange har utsatt hjemreisen til tredje juledag på grunn av uværet «Urd», men selv tirsdag går ikke trafikken som smurt. Her er tipsene som tar deg hjem i skapelig tid, uten for mye kø og stans.

Tirsdag morgen er det kolonnekjøring på E16 over Filefjell, E134 over Haukelifjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Dersom du ankommer like etter kolonnen har kjørt, blir du stående i kø i halvannen time.

Det blir vurdert fortløpende å åpne fjellovergangene, men det er ett sted som stort sett åpner før de andre, fordi det ligger best til med tanke på vær og vind.

– Det er Filefjell. Sånn sett kan det være lurt å velge denne ruten, uten at vi kan garantere noe, sier Lise Kristofferen, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen på Vestlandet.

Denne veien gjennomgikk en større opprustning i sommer. Det ble gjennomført flere tiltak for å sørge for at snøen lettere blåser av veien, fremfor å legge seg der.

Her er det stengt

Rutene du ikke bør satse på er riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 over Vikafjellet, fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal. De er alle stengt.

Noen av rutene kan likevel bli åpnet i løpet av dagen.

– Vi håper å åpne opp Hardangervidda i løpet av ettermiddagen, men det blir nok kolonnekjøring i første omgang. Her pågår det opprydningsarbeid. Vi har ikke hørt noe om Hol-Aurland, sier Kristoffersen.

Det vil også bli ny vurdering av Vikafjellet. Det vil skje klokken 12.

Kjøre tidlig eller sent?

– Hvis det er sjanse for at flere av fjellovergangene åpner i ettermiddag. Betyr det da at man bør utsette kjøringen til litt utpå dagen?

– Det kan være lurt dersom man ønsker en kortere versjon av reisen. Samtidig vet vi at svært mange har utsatt kjøringen til i dag. Derfor kan det nok oppstå en god del trafikk og muligens en del kø. Sånn sett kan det være smart å være tidlig ute. Her er det vanskelig å si akkurat hvordan det kommer til å bli, sier hun.

Har du tips eller innspill til denne saken? Trykk her for å skrive til BTs journalist.

Så mye tid bør du beregne

Uansett hvordan man snur og vender på det tirsdag, bør man beregne en god del ekstra tid mellom øst og vest. Tar man bare kolonnekjøringen i betraktning, bør man regne med opp imot halvannen time ekstra.

I tillegg foregår det opprydningsarbeid av både trær og stein flere steder langs veien.

Har du barn i bilen, kan det være lurt å pakke med litt underholdning.

Det er flere ting du bør tenke på før du kjører i kolonne. Her er noen tips fra Vegvesenet:

Før kolonnekjøringen: Du bør fylle på en god del drivstoff, ha lykt og spade tilgjengelig i bilen og nok mat og drikke. Husk også at alle i bilen må ha varme klær tilgjengelig.

Under kolonnekjøringen: Du må skru på nødblink og tåkelys. Du bør holde jevn fart, følge kolonnen og holde blikkontakt med bilen foran deg. Dersom du må stoppe; ikke forlat bilen. Bli sittende og vent på hjelp.

De fleste fergene går som normalt

Det er normal drift på de fleste fergerutene på Vestlandet tirsdag med noen få unntak.

På fergen mellom Gjermundshavn, Varaldsøy og Årsnes er det ikke mulig å ta med seg bil. Dette på grunn av skade på fergekaien. Her er det likevel åpent for persontrafikk.

Skjermdump Avinor

Se hele oversikten i vårt live-senter.

To innstilte ruter

I luften går trafikken tilnærmet normalt tirsdag.

Et fly til København var innstilt tirsdag morgen. Det var også en rute mellom Aberdeen og Bergen.

– I dag er det flotte flyforhold. Det kan selvfølgelig komme noen følgekonsekvenser i løpet av dagen, men per nå går det meste som normalt, sier Aslak Sverdrup, lufthavndirektør for Avinor ved Bergen lufthavn Flesland.

Kjenner du noen som bør lese denne? Trykk her for å dele.