Vind og bygevær vil prege nyttårsaften.

– Det ser ut som om vi får ganske mye nedbør i Hordaland fredag til lørdag. Fra formiddag nyttårsaften går det over til byger og vestlig frisk bris eller liten kuling på kysten, sier Gunnar Livik, vakthavende meteorolog ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Vinden vil dreie nordvest ut på kvelden nyttårsaften, og temperaturen vil synke. Dermed kan bygene komme som snø i indre strøk, og også over 200 til 400 meter i ytre strøk.

– Det kan likevel ikke utelukkes at det kan komme snø helt ned i Bergen sentrum sent på kvelden. For dem som skal skyte opp raketter kan det jo være noe å tenke på at det kan hende det er mer vind oppe i luften enn på bakken, sier meteorologen.

Mer ekstremvær à la Urd er ikke i sikte, men flere stormer kan vi nok vente oss utover likevel. Umiddelbart er det ingen stormer å se fremover for Hordalands del, men fra Stad og nordover kan det bli ganske mye vind fra fredag.

Urd som ble varslet i god tid, oppførte seg omtrent som forventet, og ga ikke store overraskelser for meteorologene. Verst herjet ekstremværet i Hordaland.

Den sterkeste vinden hadde Røldalsfjellet, som ligger 1370 meter over havet. Der var middelvinden 42 meter per sekund – godt over orkan, som er 32,7 meter per sekund i middelvind. På det meste var vindstyrken i Røldalsfjellet oppe i 53,3 meter per sekund.

– Desember og januar er jo sesong for stormer, så jeg blir ikke forbauset om det kommer en storm eller to til. Men om det blir ekstremt er ikke sikkert.