En 23 år gammel mann er nå dømt til forvaring i syv og et halvt år for å ha voldtatt en kvinne i Bergen.

– Det er en av de styggere voldtektene vi har hatt, mener statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes.

Han fikk gjennomslag i Bergen tingrett for straffepåstanden om syv og et halvt år forvaring for 23-åringen som nektet for å ha voldtatt. Nå har den unge mannen fått sin sjette dom.

Han har selv hatt en traumatisk barndom og har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen.

– Ingen skal ha en slik barndom slik han har hatt, men nå er det et faktum at han har begått et alvorlig overgrep, sier Raanes.

Anker dommen

Forsvarer Linda Ellefsen Eide skriver i en tekstmelding til BT at hun er svært overrasket over dommen:

Den «unnlater å gå inn på sentrale forklaringer fra parter og vitner som er uforenlige med det resultat retten har kommet til. Dette fremstår ikke forenlig med strafferettens prinsipp om at tvil skal komme tiltalte til gode. Det spesielle med saken er at de tekniske bevisene støtter tiltaltes forklaring og ikke fornærmedes historie

Tiltalte har gitt signaler på at han vil påanke dommen i sin helhet til Gulating lagmannsrett - så da blir det opp til lagmannsretten om avgjørelsen til Bergen tingrett blir stående.»

PER LINDBERG

Fakta: Forvaring Særreaksjon for særlig farlige lovbrytere.

Eneste straff som er såkalt tidsubestemt. Kan i ytterste konsekvens bety livsvarig opphold bak murene.

Straffen kan nemlig forlenges med inntil fem år av gangen ved «nærliggende fare» for nye, alvorlige forbrytelser.

Kan idømmes «farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet».

Aktuelt ved alvorlig kriminalitet eller forsøk på det. Aktuelle lovbrudd er f.eks. alvorlige volds- og seksualforbrytelser eller frihetsberøvelse.

KILDER: Wikipedia. Kriminalomsorgen.

På soverommet

Det var natt til 12. februar 2016 han ble med kvinnen hjem etter å ha truffet henne på et utested i Bergen. Begge hadde drukket og kvinnen var godt beruset.

Ved 03-tiden startet overgrepet på hennes soverom, og det varte i to og en halv time, ifølge dommen.

Kvinnen sa i retten at hun begynte å kle av seg på soverommet og at mannen gjennomførte samleie med henne, uten at hun ønsket dette. Hun prøvde å gjøre motstand, og ble etter hvert så dårlig at hun måtte kaste opp.

– Livredd for å dø

Overgrepene fortsatte, og kvinnen fortalte at hun var livredd for å dø. Kvinnen forklarte at hun hørte det banket på døren. Hun ropte etter hjelp og sa at 23-åringen da tok kvelertak på henne.

«Hvis du ikke holder kjeft, dreper jeg deg», skal mannen ha sagt til henne, fremgår det av dommen. Han puttet deretter et tøystykke inn i munnen hennes for at hun skulle være stille og ikke varsle andre.

Ifølge dommen ble kvinnen kneblet og bundet fast. 23-åringen røykte henne opp i ansiktet og dyttet en sigarett mot brystet hennes og misbrukte henne etter at hun hadde kastet opp. Han forlot så leiligheten med kvinnens bankkort og tok ut 10.500 kroner fra flere minibanker kort tid etter.

Kvinnen varslet andre i huset og politiet kom til stedet. Hun var da «hysterisk og i sjokk», ifølge naboer og knakk sammen på gulvet.

Avviser voldtekt

I retten nektet 23-åringen for å ha voldtatt henne. Han sa at det var frivillig sex, og at kvinnen tok initiativ til å bli bundet, men Bergen tingrett trodde ikke på ham.

Retten mente kvinnen var troverdig og at det var skader på hennes kropp etter vold. Videre var det vitneforklaringer og DNA som underbygget det hun sa, ifølge dommen, som beskriver voldtekten for grov og særlig krenkende. Retten mener det ikke er troverdig at kvinnen skulle ønske sex med ham, all den tid hun var så dårlig at hun hadde kastet opp.

I tillegg til voldtekt er mannen dømt for ran av kvinnen da han tok bankkortene hennes, samt trusler mot aktør i rettsvesenet, tyveri, trusler og trusler mot offentlig tjenestemann.

Retten begrunner forvaringsdommen med mannens tidligere dommer, at han scorer høyt på psykopati i tester og har diagnosen lett psykisk utvekslingshemming. Retten mener det er gjentakelsesfare selv etter en lengre soning.

– Samfunnet får nå et vern ved at straffen gjøres tidsubestemt. Straffen kan forlenges hvis det fortsatt er gjentakelsesfare, sier statsadvokat Raanes.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra kvinnens bistandsadvokat.