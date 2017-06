– Jeg legger meg langflat og er grådig flau, sier stortingsrepresentant Erik Skutle i dag.

– Jeg legger meg langflat og er grådig flau. Det var avslutningsmiddag for stortingsrepresentantene på Akershus festning i går kveld, men jeg var ikke med fordi jeg skulle hjelpe lillebroren min å flytte. Kjedelig at dette skjer, sier Skutle.

Lørdag ble han stanset i Sandviken på vei fra Ikea til Bergen sentrum, etter at politiet hadde fått tips om den lille bilen med store møbelpakker på taket. Ifølge politiet skal passasjeren ha sittet og holdt fast noe av lasten - noe Skutle avviste da BT omtalte saken lørdag. Da fortalte han at de to i bilen hadde vært i tvil, men konkludert med at lasten var trygt sikret før de la ut på veien.

Dagen derpå er stortingsrepresentanten spak.

– Kassene på taket inneholder sofaputer, så det var ikke noe tyngde på lasten. Men det er ikke noen unnskylding, for vi burde ikke gjort det. Jeg beklager at det skjedde. I ettertid ser jeg at vi burde gjort det annerledes, sier Skutle.

Han er dermed enig med John-Terje Nordskog, som reagerte sterkt på bildene av lasten og på Skutles første uttalelser om hendelsen.

– Burde vært flau

– Hvordan kan en stortingsrepresentant opptre så arrogant når han blir stoppet av politiet? Hadde politiet stoppet meg og jeg hadde sikret lasten så dårlig, hadde jeg lagt meg aldeles flat og blitt flau for den faren jeg hadde utsatt mine medtrafikanter for. Det burde Skutle også ha blitt, sier John-Terje Nordskog, nestleder i Vestnorsk Transportarbeiderforening.

– Jeg har ikke prøvd å være arrogant mot den hyggelig politimannen som stoppet meg. Og jeg la ut en melding Facebook i går kveld der jeg la meg flat, sier Skutle.

– Liten respekt

Nordskog reagerer på at en stortingsrepresentant som er med å lage regler og lover, selv har så liten respekt for lovene.

privat

– Jeg kjører vogntog hver dag, og vet hvor viktig lastesikring er. Skutle møter politiet med en arrogant holdning. Jeg har bare sett bildene av bilen og lasten, og vet ikke hvor tung lasten er, men det ikke tvil om at dette er trafikkfarlig, sier Nordskog.

Nordskog tilbyr gjerne Skutle et skikkelig lynkurs i lastesikring, om han har interesse for det.

– Slik at han fortsatt kan handle på Ikea og frakte pakkenellikene sine trygt hjem.

– Jeg har ikke manglende respekt for lovene. På forhånd sjekket vi hvor tung last vi kunne ha på taket, og der var vi godt innenfor. Vi feilvurderte om det var sikret godt nok. Her må jeg bare stole på politiets vurdering, svarer Skutle, og legger til:

– Jeg skulle ønske at de som tok bildene ga oss beskjed. Vi er kun to unge mennesker i en el-bil som ikke visste bedre, sier stortingsrepresentanten.