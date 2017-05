– Vi har stengt skytebanen på Stavollen, sier Bård-Tore Norheim, sjef for Bergen sør politistasjon.

Sent tirsdag kveld ble politiet varslet om en skyteepisode i Harald Sæverudsveg i Fana.

– Skuddet gikk gjennom to vegger, og inn i huset, sier Bård-Tore Norheim, sjef for Bergen sør politistasjon.

Det var BA som først omtalte saken.

Jobber ut fra teori

Han opplyser at det bor en eldre kvinne i huset. Ved 18-tiden var hun hjemme i huset og befant seg i stuen. Kvinnen ble ikke truffet og heller ikke skadet.

– Det kom et prosjektil inn gjennom ytterveggen på huset. Det gikk inn i kjøkkenet og videre gjennom veggen til stuen der det befant seg en eldre kvinne, sier Norheim.

Han forteller om at politiet arbeider med en teori om at skuddet ble avfyrt på skytebanen på Stavollen, gikk om lag to kilometer før det gikk gjennom veggen i huset i Harald Sæveruds vei.

– Et slikt prosjektil kan nå langt. Skytebanen ligger rundt to kilometer unna huset i luftlinje, sier Norheim.

Skytebanen stengt

– Hva skjer videre?

– Krimteknisk skal bistå i etterforskningen. Prosjektilet blir undersøkt og det blir foretatt ballistiske undersøkelser for å kartlegge prosjektilets bane. Det er et prosjektil som stammer fra en rifle. Vi vet ikke om dette er et vådeskudd, men dette skal kartlegges.

Fana skytterlag bekrefter at det tirsdag kveld var trening før jaktsesongen.

Politiet har nå stengt skytebanen for videre aktivitet.

– Det er gitt et muntlig varsel om dette, men de vil få det skriftlig, sier Norheim.