Sivilforsvaret er i beredskap før ekstremværet som er varslet fra mandag ettermiddag. Mannskaper har allerede rykket ut på de første oppdragene.

Første oppdraget var å sikre forbipasserende mot flygende takstein fra Nykirken.

Politiet har i 15.30-tiden også bedt Sivilforsvaret om assistanse til å sikre folk og trafikanter mot fallende gjenstander fra en bygning i Kringsjåveien på Laksevåg.

- Vi er også på plass med folk i Leirvikåsen i Godvik der en telefonstolpe har falt over ende, opplyser Johnny Aslaksen, vakthavende leder ved Sivilforsvaret i Bergen.

Da BT var innom i Sivilforsvarets hovedkvarter på Midtun mandag formiddag, var det stille før stormen. Tretti personer er hittil kalt inn, og halvparten av mannskapene er på plass når BT er innom i 12-tiden.

Sperringer

– Erfaring tilsier at det blir en del sperreoppdrag og sikring under kraftig uvær. Da ekstremværet Nina herjet, hadde vi 33 oppdrag. Nå er vi klar med det som trengs av utstyr her for å bistå politiet og andre nødetater, sier Tor-Einar Johnsen, som er leder for den første FIG-gruppen på femten personer som er kalt ut. FIG er forkortelsen for fredsinnsatsgruppe i Sivilforsvaret.

Odd E. Nerbø

Takstein løsnet

– Vi er godt forberedt, og har vært i møte med politiet for å koordinere beredskapen, sier Johnsen.

Mannskapene som er mobilisert er tjenestepliktige, og første oppdraget mandag var å sikre fortauene rundt Nykirken i Strandgaten etter meldinger om takstein som var havnet i asfalten.

– Det ligger noe takstein på fortauet her og vi har sikret de mest utsatte områdene rundt kirken. Vi blir her inntil videre og frem til vi eventuelt blir kalt ut til et nytt oppdrag, forteller Christopher Kvalvåg til BT utenfor Nykirken.

Odd E. Nerbø

Mobilisert

De to gruppene som er mobilisert, eller kasernert som det heter på Sivilforsvarsspråket, er rustet til å takle mange slags oppdrag. De er på vakt åtte-ti timer, før de blir avløst av nye avdelinger ved behov i kveld.

Trær som velter og sikring av stillaser er to av oppdragene de forventer å rykke ut på.

Det finnes ti sivilforsvarsavdelinger i Hordaland, og de fleste er knyttet opp til brannstasjoner rundt om i fylket. De 1400 kvadratmeter store hovedkvarteret på Sandbrekketoppen har materiell og utstyr for mange slags krevende situasjoner.

Tjorer fast gjerder

Operasjonsleder Eivind Hovden forventer at de vil få mest bruk for sperrebånd og annet sikringsutstyr under det varslede uværet. Han advarer også folk mot å gå ut for å se på uværet.

Også byggherrer er i gang med å sikre seg mot stormen. Utenfor City Box I Strømgaten er driftsleder i full gang med tiltak som skal hindre at gjenstander fyker av gårde i vinden.

– Jeg fester byggegjerder og fjerner løse gjenstander. Det alltid greit å være føre-var, sier driftsleder Hans Martin Holsen i selskapet Constructa.