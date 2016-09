30-åringen sporløst borte. Søker videre med 10 hunder, store letetstyrker og helikopter i dag.

30-åringen ble meldt savnet tirsdag, etter at han ikke dukket opp på jobben sin i Ulvik i Hardanger etter helgen. Politiet gikk ut med navn og bilde i samråd med pårørende.

Siste observasjon av ham er fra søndag, da han ble sett med turklær. Det antas at han skulle på tur til Kristinuten,et fjell på cirka 900 meter.

Ingen ferske spor

I hele går og natt til onsdag har det vært en bredt anlagt leteaksjon, med søk på dagtid og lytteposter i terrenget - uten at det er gjort funn eller observasjoner av interesse.

Som BT skrev tirsdag, har politiet klart å spore Ziolkowskis mobiltelefon. Operasjonsleder Morten Kronen opplyser imidlertid at de ferskeste trafikkdataene som er funnet fra mobilen, stammer fra søndag 4. september.

– Vi jobber med å skaffe til veie mer trafikkdata, men per nå er et innslag fra søndag det siste som er mulig å finne igjen, sa Kronen til BT tidlig onsdag formiddag.

– Hva kan dette tyde på?

– Det vet vi ikke. Han kan for eksempel ha gått tom for strøm.

10 hundelag ute

Onsdag morgen og formiddag gjorde store letemannskaper seg klare til innsats. I tillegg til lokalt politi og Røde Kors, bidrar også Norske redningshunder, Norsk folkehjelp og fire politihundekvipasjer fra politiet i Bergen. Politiet melder på Twitter at også helikopter vil bli brukt i søket i dag.

Korpsleder Stig Hope i Røde Kors Kinsarvik sier de får ekstramannskaper utover dagen.

– Vi var rundt 30 som søkte tirsdag, i dag regner vi med å få 15 mannskaper til i sving, sier han til BT.

Korpslederen opplyste onsdag morgen at Norske redningshunder stiller med seks hundeekvipasjer - som altså kommer i tillegg til de fire hunden sendt fra Bergen.

Utnytte dagslyset

Hope sier onsdagens søk vil gå oppover i terrenget, og at de anser seg ferdig med nødvendige søk i tettbebyggelsen i Ulvik.

– I dag konsentrerer vi oss om fjellområdet nord for Ulvik. Vi må få utnyttet dagslyset best mulig, siden det begynner å bli mørkt relativt tidlig nå.

Det er Kinsarvik og Ulvik Røde Kors som i fellesskap drifter hovedkvarteret for søket. Politiet har ansvar for innsatsledelsen, og onsdag morgen ble en innsatsleder sendt fra Bergen til Ulvik.

BT har onsdag ikke fått kontakt med politiet på Voss.

– Finne ham, rett og slett

– Søket fortsetter med uforminsket styrke, sier operasjonsleder Kronen i Vest politidistrikt.

– Hva tenker dere har skjedd?

– Nå konsentrerer vi oss om å finne ham, rett og slett. Så får vi se hva som ligger bak, om han er skadet, har gått seg vill eller hva.

Ziolkowski skal være glad i å gå i fjellet, han og kjente terrenget. Politiet kunne tirsdag ikke utelukke at 30-åringen oppholder seg et annet sted. De har varslet mange i familien, for å finne ut om noen har hørt fra ham.

Ziolkowski har ikke familie i Ulvik, men han arbeider ved en lokal bedrift og bor i området.