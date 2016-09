Meteorologen: – Finn frem paraplyen i morgen!

– I dag er den siste dagen med mye sol, sier meteorolog Martin Granerød ved Vervarslinga på Vestlandet.

Torsdag vil en front fra vest gi skyer og nedbør allerede fra formiddagen av, og nedbøren øker i intensitet utover dagen og mot kvelden. Det blir også litt lavere temperaturer.

– Lørdagen blir ikke så verst

Fredagen blir det også nedbør, men da mer bygepreg.

– Det kan hende man får se noen gløtt av sol, men det blir fortsatt lave temperaturer, ned mot 15 grader i Bergen, sier Granerød.

I helgen ventes stigende temperaturer igjen.

– Lørdagen ser ikke så verst ut, det blir stort sett oppholdsvær, for det meste skyet.

Opp mot 20 grader søndag

Søndag er det igjen et lavtrykk som nærmer seg. Prognosene er noe usikre, men nedbøren kommer trolig først på ettermiddagen.

– Før fronten treffer kan det bli ganske gode temperaturer, opp mot 18-20 grader, sier Granerød.

Han legger til at tendensen for neste uke er at høsten ser ut til å gjøre retur med nedbør.