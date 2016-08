Aktor krever 14 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha drept sin stefar (62) i Loddefjord i Bergen. Mannens seks sønner krever hver 200.000 kroner i erstatning.

Sylta ba om en minstetid på ni år. Minstetid er det tidligste tidspunktet en dømt kan få prøvd spørsmålet om fortsatt bruk av forvaring. Sylta sier han baserer kravet om forvaring på en helhetsvurdering: Dels på de alvorlige forholdene i tiltalen, og dels på ting fremkommet i retten – blant annet vitnemål fra sakkyndige.

Det var 12. desember 2014 at seksbarnsfaren Wilhelm Storm Larsen ble funnet død av sin samboer i leiligheten i Loddefjord. Samme kveld ble kvinnens sønn pågrepet og siktet.

Rettssaken startet i forrige uke, og den tiltalte 29-åringen nektet for at han drepte mannen. Han var i leiligheten hans den aktuelle dagen og innrømmer at han slo avdøde etter selv å ha blitt angrepet, men at 62-åringen var oppegående da han gikk derfra.

Krever samlet 1,2 mill

To bistandsadvokater representerer avdødes til sammen seks sønner. Også de prosederte fredag.

Støtteadvokatene la ned påstand om en samlet oppreisningserstatning på 1,2 millioner kroner til de seks barna – altså 200.000 kroner for hver av sønnene. Barna krever også at tiltalte skal dekke utgifter på nær 40.000 kroner til farens begravelse.

Forsvarer: Nødverge

Fredag ettermiddag prosederer den tiltalte 29-åringens forsvarere, John Christian Elden og Sol Elden. De vil kreve at 29-åringen frifinnes.

- Det baserer vi på nødverge og på manglende drapsforsett hos tiltalte. Det er på det rene at han har slått, og vi vil be retten se på det som en legemsbeskadigelse. Men også om retten gjør det, krever vi frifinnelse, fordi elementet med nødverge kommer inn, sier John Christian Elden til BT.

Bistandsadvokat for avdøde Larsens samboer, som også er tiltaltes mor, vil ikke kreve noen erstatning.

- Det er fordi hun mener at sønnen ikke har drept, sier bistandsadvokat Jannicke Keller-Fløystad.