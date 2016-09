Kjartan Sekkingstad var den neste som skulle avlives. Nå forteller han hvordan det har vært i fangenskap - med dødstrusselen hengende over seg.

Sekkingstad møtte pressen i Davao i 14-tiden søndag. Etter ett å i fangeskap er han en fri mann.

Etter en kort tale gikk Sekkingstad ut igjen.

– Jeg har det veldig bra, det er en fantastisk følelse, svarte Sekkingstad til en journalist da han gikk ut av salen.

Han hadde barbert seg og skiftet klær før pressekonferansen.

Skal til Manila

I talen roste Sekkingstad presidenten for hans jobb.

– Jeg vil uttrykke min store takknemlighet til presidenten og hans fremste menn som i går hjalp meg ut av fangenskap. Den norske ambassaden, det norske teamet, min filippinske og norske familie. Alle som har gjort dette mulig, sier Sekkingstad til TV2.

Nå er han på vei til flyplassen, hvor han skal fly til Manila, ifølge Aftenposten.

– De to verste hendelsene var uten tvil da mine to venner ble avlivet. Beskjeden var klar: Jeg var den neste som skulle avlives, sier han til Aftenposten.

Kan ikke beskrives

– Går det an å beskrive hvordan det er å ha en slik trussel hengende over seg nesten et helt år?

– Nei, svarte 56-åringen lavmælt.

– Det gjør egentlig ikke det.

– Hva skal du gjøre i dagene fremover?

– Nå skal jeg nyte livet og la mine norske venner ta seg av meg, svarte Sekkingstad og opplyste at han trolig kommer til Norge i nær fremtid.

– Kommer du til å fortsette i din jobb som hotellsjef på øya Samal her på Filippinene?

– Det vet jeg ikke ennå.

Jørgen Lohne, Aftenposten

President Duterte, som talte før Sekkingstad, roste også Norges ambassadør på Filippinene, Erik Førner.

– Du er en reinkarnert viking. Vi skulle hatt vikinger her i landet for å rydde opp i situasjonen her, sa presidenten.

Snakket til lokale medier

Sekkingstad ble frigitt allerede lørdag, men først dagen etter ble han overført til filippinske myndigheter og fløyet i sikkerhet til byen Davao.

De første bildene av Sekkingstad viser en tydelig preget, men også smilende og lettet mann.

NTB Scanpix

Tidligere på søndag fortalte han til lokal presse at han har overlevd flere sammenstøt mellom geriljaen og filippinske styrker i jungelen, og at han stadig ble truet om å bli Abu Sayyafs neste offer.

– I en av sammenstøtene, der filippinske styrker åpnet ild fra helikoptre og bakkestyrker, kjente jeg et slag i ryggen og trodde jeg var truffet. Etterpå så jeg at jeg ikke var truffet, men at ryggsekken min var hullete etter kuler, sier Sekkingstad.

300 fangevoktere passet på

Nordmannen bar på ryggsekken da han lørdag ble overlevert til MNLF, som har en fredsavtale med filippinske myndigheter.

– Forferdelig, forferdelig, svarer Sekkingstad på spørsmål om hvordan han vil beskrive fangenskapet.

Sekkingstad forteller at han og de andre gislene ble tvunget til å bære gisseltakernes eiendeler. De fikk ingen informasjon om omverdenen. På et tidspunkt var det flere enn 300 fangevoktere.

– Vi ble behandlet som slaver, sier nordmannen.

Beholder eiendelene

Han viste fram innholdet i ryggsekken han bar på til lokal presse. Der var det et par plastsandaler, en vannkanne og andre eiendeler han brukte under fangenskapet.

– Jeg kommer aldri til å kvitte meg med disse suvenirene, sier Sekkingstad.

– Jeg er heldig som lever

Etter at geriljaen halshugget canadieren John Ridsel i april, truet fangevokterne ham ofte med at han ville bli neste offer.

– Jeg er heldig som kom fra det med livet i behold, sa nordmannen til lokale medier i byen Indanan på øya Jolo før han ble fløyet til Davao.

I Davao møtte han den norske ambassadøren Erik Førner.

– Han er ved godt mot, fattet, klar i hodet, var den korte, men oppløftende kommentaren fra Førner etter møtet med nordmannen.

Også Sekkingstads familie kunne søndag endelig slippe jubelen løs.

Roser myndighetene

Her er pressemeldingen fra Sekkingstads familie:

«Det er med stor glede vi i dag har motteke melding om at Kjartan Sekkingstad, vår son og bror, er sett fri etter eitt år som gissel hos Abu Sayyaf.

Frigjevinga er eit resultat av mykje arbeid, som mellom anna også inkluderer forhandlingar.

Utanriksdepartementet, ambassaden i Manila og andre norske myndigheiter har ikkje vore del i desse forhandlingane, men dei har samarbeidd tett med filippinske og canadiske myndigheiter. Saman har dei lagt ned eit omfattande arbeid for å få Kjartan frigitt og for å hindra at han vart drepen.

Vi vil retta ei særleg takk til politiets krise- og gisselforhandlingsteneste for god omsorg og profesjonell oppfølging av familien i ei vanskeleg og tung tid.»

Våre tanker går til de andre gislene

«Vi er glade for at Kjartan er fri, samstundes må vi ikkje gløyma at to andre gislar ikkje kom heim i live. Våre tankar går til dei og familiane deira i dag.

I tida som kjem ønskjer vi å ivareta Kjartan på best mogleg måte, og vi ber derfor om å ikkje bli kontakta av media i den komande perioden. Vi håpar dette vert respektert.»

Det er omtrent et år siden mannen fra Fjell ble tatt til fange av geriljagruppen Abu Sayyaf.