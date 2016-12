Scener fra en julehandel

AV

Bildevisning Fred Ivar Utsi Klemetsen

IKEA

På teppeavdelingen står et par og diskuterer:

– Den tar vi, sier hun.

– Nei, den er for stor, sier han.

– Nei, den passer, sier hun igjen.

− 100 prosent sikker på at den er for stor, forsøker mannen, noe mer irritert.

– Hvis du ikke tror meg, så dra hjem og mål. Jeg blir her, prøver han igjen.

Kranglefantene tar teppet meg seg. Og går forbi et nytt par, Karin (78) og Svein Roald Johansen (78).

− Går vi rette veien, spør hun mannen sin.

− Jo da, se, her er en pil og den må jo ende et sted.

De triller bortover markedshallen. Stadig vekk snur Svein Roald seg i alle retninger. Hun er borte igjen. Ikke langt, men borte og ute av syne. Denne gangen var det stearinlys som kom i vognen. Han liker det ikke, men har ikke noe valg.

– Hvis ikke hadde det blitt husarbeid, så dette er en av to onder, ler Svein Roald.

– Tull, sier konen. – Han er flink med huset og liker å være med.

– Er det noen menn som liker dette, spør Svein Roald og svarer selv at det uansett er mye arbeid til å finne gaver til 14 barnebarn og syv oldebarn.

Vilde (3) henger over hodet til pappa Ørjan Silgjerd (32). Samtidig har han en av de klassiske, gule bagene hengende over skulderen som konen stadig vekk fyller med mer varer, og litt til. Lille Bendik på syv måneder ligger rolig i vognen og får med seg hver lille bevegelse.

Ørjan ser det ikke selv, men han skaper trafikale problemer. De med håndvognene må gå rundt for å komme forbi. Ørjan har bare den gule bagen på skulderen, men den blir tyngre og tyngre. Litt tom står han der. Utkoblet fra IKEA og masterstudiene i fysikk, et studium han kastet seg på da han mistet jobben som oljeingeniør. Han går nå på autopilot, som et slags overlevelsestriks når ungene flyr høyt og lavt. Konen Ida kobler ham på igjen.

– Passer disse fargene sammen?

– Jada.

– For at dette skal gå bra, altså å komme gjennom IKEA på rundt halvannen time, må det planlegges, og det tar min kone seg av, sier Ørjan Silgjerd.

Xhibition

Litt utilpass står han der. Torleif Hillesvik (69) ser utover med lange blikk. I øverste etasje, med fin utsikt, det kan se ut som han fester øynene på noen gedigne julekuler som henger oppunder taket. Han gjesper, men blir brått avbrutt av noe nede i en av barnevognene han passer på.

Helst ville Torleif vært på sjøen og fisket eller hogget ved, men han er på tur med eldstedatteren og to av de fire barnebarna. Det er dem, barnebarna, som drar ham til byen fra Uggdal i Tysnes kommune. Det er ikke hans stil, dette med shoppingsenter. Han liker best de små butikkene.

– Hvor lenge har du stått her?

– En god halvtime.

– Pøh, knappe ti minutter sier datteren før hun nett skal innom en butikk til.

Sletten Senter

Utenfor Kid Interiør sitter Arne Davig (66), ikke lenge, men lenge nok til at han har sett på klokken tre ganger. Han sitter på restauranten med ryggen til, og ser inn i butikkgaten. Han finner ikke roen. Ser på klokken igjen, reiser seg, går noen meter, slik at han også får oversikt. Davig dilter etter og kjører.

– Jeg ofrer da noe i julestrien, smiler han.

Når han kjøper julegaver, er det rett inn og fort ut. Han vet hva han skal ha. Arne var platearbeider i Viken i mange år, så i Jernbaneverket og sist som gartner. Etter hvert følte han seg for gammel til å klatre i trær. I tillegg ble det innstramninger, og han ble arbeidsledig. Et år til nå, så er han pensjonist, men først må han få kontakt med sin kone, som venter utenfor en butikk lenger borte.

Hvis han kunne velge, hadde det blitt Clas Ohlson, Jula eller en annen jernvareforretning. Der trives han.

Horisont

Det er kø til parkeringsanlegget på Horisont. Et skilt viser at det er 19 ledige plasser, men når vi kommer ned er det rødt i rødt.

Bjarte Hopeland (45) stopper også opp. Bøyer seg ned og tar seg på lårene som en skøyteløper etter målgang, men han gjør det før shoppingen har startet. Han blir ikke oppkavet, legger bare inn en kopp eller to med jevne mellomrom. Sliten blir han. Bare det å orientere seg her inne suger masse energi. Han har en benprotese og er nesten blind på grunn av diabetes, men innrømmer at han burde startet litt tidligere med julehandelen.

Likevel, ingen klaging, i dag skal nemlig mammas julepresang kjøpes av tvillingene Hanne og Helene (10). De tre passerer en gruppe menn som sitter rundt en gedigen vase i andre etasje. Alle som én sitter med hver sin telefon. Ingen smil, bare noen blikk opp i håp om at den bedre halvdel skal signalisere at dagens tur er over. I etasjen under er stemningen noe bedre.

På Clas Ohlson sitter smilene løsere, for noen. Herrene. De venter høflig i køene for hjelp, men her er det flere damer som himler med øynene. Nok er nok. Godt voksne arbeidshender eller tynne slanke datafingre ruller over kabler, dingser og ikke minst pærer.

Frank Hansen (66) er en av dem. Han går fra reol til reol, tar på, snur, og leser bakpå pakken, så tilbake til start igjen. Han leter etter en del til en defekt lampe og lyspære. Konen sitter på kafeen i etasjen over. Tid har han til å lete, men ikke til konen i dag. Hun har akkurat hatt bursdag, men kombigave faller ikke i god jord der i gården.

– Men vet du hva, jeg liker å gå rundt og handle med min kone i førjulstiden.

– Jeg må uansett være sjåfør, sier Frank.

Lagunen

Utenfor McDonalds hviler en kar hodet i den ene hånden og i den andre en mobiltelefon. Mellom beina har han en stor Princess-pose. Borte fra alt, men er til stede i mobilverdenen. Idet han reiser seg, setter Geir Arne Vassnes (17) seg på motsatt side. Han drikker en halv flaske iste i en slurk, har musikk i ørene og mobilen i den andre hånden. Ingen planlegging på denne karen. Han vet bare at han skal handle ti presanger i år. Kun én igjen, og den håper han å finne her. Vanligvis handler han mest i sentrum, men trengte en forandring.

– Jeg liker dette.

I etasjen over sitter Magnus Seilen (34). En handlekurv er blitt til sitteplass. Til stadig strekker han hals og ser inn på butikken. Kommer hun nå? Konen handler og han forflytter seg fra benk til benk.

– Han får noen oppdrag innimellom for å holde seg våken, ler Trude Faugstad.

De hører til på Dale i Vaksdal og har planlagt den siste handlingen i byen. Eller, hun har planlagt. Aller helst hadde han sittet foran TV-en og sett favorittlaget Chelsea slå Crystal Palace.

– Jeg blir ikke stresset, men skal innrømme at stemningen ikke alltid er like god på slutten av en handletur.

Litt senere, litt bortenfor og litt mer sliten, kommer Erik Kallestadbakken (46) gående. Våt på beina og langt hjemmefra. Han henger litt etter, datteren prøver å få oppmerksomhet. Litt til, så finner han støtte i en vegg. Barna går på lekebutikk og mor i en annen.

– Det er ikke så gale, sier han og forklarer at familien kommer fra Stord og har hatt en ti år gammel tradisjon med at de kommer til Bergen i desember og overnatter på hotell, spiser på restaurant, besøker Pepperkakebyen og kanskje Fløyen.

Skritt på skritt er gått i øs pøsende regn i sentrum, og nå siste stopp før hjemreisen. Handlingen er en del av deres totalpakke når hele familien besøker byen.

– Jeg holder noenlunde oversikt over barna, mens min bedre halvdel tar seg av presangene. En god fordeling, sier Erik.

Bergen Storsenter

På Bergen Storsenter går det en kar som folk snur seg etter. Han skiller seg ut fra massene. Kan det være en detektiv? Der han velger å gå, gir ingen mening. 50 skritt i en retning, så 20 tilbake. Stopper opp og ser inn i butikkene. Så videre, nei, litt tilbake igjen. Han har en god gammel hvit frakk med oppbrettet krage. I hånden en grønn bærepose.

Tore Dyngeland (72) handler ikke, han bare rusler etter sin kone. Han har ikke vist engasjement for shoppingen, men når Tore begynner å snakke, røper han: Penger går det mye av når syv barnebarn skal gledes. Litt for mye når man tenker på alt de får gjennom året ellers.

– Nei, slik var det ikke da jeg var ung, sier han og gjør seg ferdig med shoppingpraten. Så ler han litt:

– Vet du, jeg har en tvillingbror som heter Bjørn, og vi var så like at det var kun mor og far som så forskjell. En gang måtte jeg steppe inn for Bjørn på et stevnemøte. Hun merket ingenting. Kanskje fordi hun var østlending.