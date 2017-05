– Jeg hørte et smell og deretter så jeg et voldsomt plask, sier Jan Steiner Johnsen (78).

Johnsen var ved sjøkanten i Elsesro i Sandviken og hørte helikopteret komme bak yachten.

Det var et flere meter høyt plask, forteller 78-åringen som var sammen med fire andre på onsdagsmøte i Bergen kystlag.

En av de andre kom til og sa:

– Helikopteret styrtet.

– Vi kvapp jo, sier Johnsen.

TOR HØVIK

«Helikopteret har styrtet!»

Politiet fikk melding om helikopterstyrten rundt klokken 21.25.

Johnsen merket ikke noe unormalt før han hørte smellet. Kort tid etter kom redningsmannskap til.

Martin Helgesen var også til stede sammen med Johnsen og de andre.

– Vi sto på parkeringsplassen og var i ferd med å kjøre hjemover. Jeg hørte et smell, og så kom en av de andre løpende.

– Helikopteret har styrtet!

– Hæh, sa vi.

Han forteller at de gikk for å se og at det raskt kom andre båter til.

– Helikopteret forsvant ganske kjapt fra overflaten, sier Helgesen.

– Presenning gikk inn i rotorbladene

Jan Petter Solberg (33) bor på Måseskjæret i Sandviken. Han var i ferd med å lage middag da han ble observant på helikopteret like utenfor leiligheten.

– Det kom inn for landing på båten i solnedgangen. Det så idyllisk ut og helt etter boken, og jeg hadde tenkt å ta opp telefonen og filme det, sier Solberg.

– Idet helikopteret skulle lande, så jeg noe som lignet på en presenning som fløy opp fra dekk og inn i rotorbladene. Det gikk i tusen biter og alt ble kaos, forteller Solberg.

– Da dro piloten i spaken og helikopteret tok av fra båten. Helikopteret begynte å spinne og havnet på ryggen i sjøen.

Han anslår at det hele tok fem-seks sekunder.

– Da det kom flygende og landet i rotorbladene, så spant det bare ut av kontroll. Det var som et klipp på Youtube og så ikke ut som at det kunne gå bra i det hele tatt. Det så ekstremt dramatisk ut og man blir jo skjelven selv, sier Solberg.

Damien Magrou

Vitne hørte kraftig smell

Nødetatene rykket ut til Sandviken med full styrke. Redningsskøyten «Bjarne Kyrkjebø» var på slepeoppdrag i området, kuttet linen og rykket umiddelbart til stedet.

Damien Magrou så hendelsen fra Formanns vei i Sandviken der han bor.

– Det så ut som at noen skulle av eller på helikopteret. Da det skulle dra igjen, så det ut som at det fanget seg i noe, snurret rundt og styrtet i sjøen, sier Magrou.

Politiet har varslet Statens havarikommisjon. Alle vrakdeler blir fraktet inn til Bontelabo i påvente av senere undersøkelser.