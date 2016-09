Helge Holsen har fastet og ventet på ryggoperasjon siden lørdag kveld. Utsettelsene skyldes legestreiken. – Beklagelig, sier direktøren.

– Vi forstår at dette er smertefullt og uheldig for pasienten, men medfører ikke prognosetap, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Han bekrefter at ryggpasient Helge Holsen er streikerammet. Hansen understreker at vurderingen av Holsens tilfelle er gjort av nevrokirurg, ikke av direktøren.

Holsen forteller til Bergens Tidende at han ble fløyet fra sykehus i Kreta forrige uke og innlagt på nevrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

Holsen sliter med et smertefullt prolaps. Lørdag fikk han først reise hjem, men ble oppringt klokken halv ti om kvelden med beskjed om å returnere til sykehuset.

En nerve lå i klem og han måtte opereres straks. Ellers risikerer han varige skader på nerven og lammelser i venstre fot, var beskjeden han fikk.

Søndagens operasjon ble utsatt. Det samme skjedde mandag, tirsdag og onsdag.

– Nå er jeg lovet operasjon torsdag morgen.

Underveis har han fastet det meste av tiden. Faste betyr også mindre smertestillende og mer smerter.

– Jeg spiste mitt siste måltid mandag kveld, sier Holsen onsdag ettermiddag.

Da var operasjonen onsdag ettermiddag akkurat avlyst.

Redusert kapasitet

I Helse Bergen er nå 61 medlemmer av Akademikerne tatt ut i streik. Streiken omfatter kirurgisk serviceklinikk, som betjener blant andre nevrokirurgisk avdeling, der Holsen er innlagt.

Sykehuset har i dag innført en ordning med overordnet kirurgisk prioritør, som styrer hvilke pasienter fra hvilke avdelinger som skal under kniven. Kapasiteten er redusert.

– Er det mange som opplever det samme som Holsen?

– Det er kanskje et par stykker som er kommet så uheldig ut, sier Hansen.

Holsens vonde rygg er ikke innrapportert til sentrale parter som «fare for liv og helse». Utsettelsene er plagsomme, men skal ifølge fagfolkene ikke føre til dårligere resultat for ryggen hans.

Holsen selv er bekymret, siden han lørdag fikk beskjed om at det hastet.

– Jeg er redd dette vil føre til at jeg resten av livet må slite med lammelser, sier han.

Ny opptrapping fredag

En opptelling gjort at Helse Bergen mandag viste at 65 operasjoner og 246 polikliniske konsultasjoner var avlyst så langt på grunn av streiken. Mandag varslet Akademikerne at ytterligere 13 blir tatt ut i streik fredag. Åtte av disse er psykologer og fem er leger i ledende stillinger.

På Kysthospitalet i Hagevik har det vært utført operasjoner bare en dag i uken siden streiken ble innledet for to uker siden. Årsaken er at en nøkkelmedarbeider, en anestesilege, er tatt ut i streik.

Sykehusledelsen oppdaterer seg på streikesituasjonen minst en gang daglig, sier Hansen.