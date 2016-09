Roy og Remy Mattson (22)

– Da vi var i 11-12 årsalderen, var vi temmelig bollete. Du kan tenke deg, to tykke rødtopper var lette mobbeofre. Vi fikk aldri bank, men det var en evig psykisk mobbing og varte hele ungdomsskolen. Vi gruet oss ikke til å gå på skolen, for vi hadde alltid hverandre, men vi gledet oss hver dag til skoletiden var slutt. To andre i klassen var også utenfor, så vi dannet en egen vennegjeng siden vi ikke hadde noen andre. Som avslutning på skolen, var nesten hele klassen på skoletur. Der ble vi fullstendig isolert, men en voksen fulgte med på det som skjedde. Han tok oss til siden og sa til oss: «Jeg vet at dere to kommer til å bli noen gode mennesker fordi dere har sett det hele fra andre siden». Det husker vi ordrett, og på videregående fikk vi mange gode venner.