Roald Nordanger (70)

– Jeg elsker denne bilen. Det er 32 år siden den rullet ut fra Saab-fabrikken, og den ble min for 17 år siden. I alle disse årene har vi hatt mange fine turer sammen. Ikke har jeg behandlet den så fint alltid, heller. Den har vært både lastebil og traktor i mange tilfeller. For to år siden var den fullstendig utslitt og klar for vraking. Men da fikk jeg så dårlig samvittighet, «du må ikke svikte en god venn», tenkte jeg. Fullstendig galskap, vet du, men jeg bestilte full renovering på Saaben. Det kostet fem-seks ganger bilens verdi, men jeg angrer ikke. Nå skal vi nyte alderdommen sammen.