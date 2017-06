Reagerer på kritikk mot eventselskap

GOD HJELP: M/S «Atløy» (bak) og taubåten «Vulcanus» er to av veteranbåtane som skal vere med på Fjordsteam neste år. Leiar Øyvind Konglevoll og Egil Sunde (t.h.) i festivalkomiteen er glade for all hjelpa dei har fått frå Bergen Arrangementsselskap AS. FOTO: EIRIK BREKKE