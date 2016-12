Dag 24: Ulriken

Da jeg kom hit for noen år siden var det bare et fjell. Høyt, mørkt og truende, langt der inne i skyene et sted. Et fjell med stein som ruller, vind som uler og rekkverk du ikke kan stole på.

Hva skal du egentlig med Ulriken når du har Løvstakken? Hva er galt med Lyderhorn? Kanadaskogen? Sandviksfjellet? Alternativene var så mye, mye bedre. Byfjellene er kanskje det aller mest unike med Bergen – og det sier ikke lite. Hvorfor velge seg Ulriken?

Men så flyttet jeg til foten av fjellet. Dagene gikk. Årene gikk. Det ble flere turer. Det ble pappaperm da Bergen opplevde tidenes beste høstvær. Lillebror frydet seg i bæremeisen. Opp Skaret, opp Korketrekkeren, aller helst opp Eggen. Nye ruter, nye utsikter, aldri mer enn noen minutter hjemmefra. Jeg nøler ikke med å kalle det den beste høsten i mitt liv.

Jeg valgte meg ikke Ulriken. Det bare ble sånn. Akkurat som med barndomsvenner. En dag forstår du at dette merkelige fjellet er din venn. En du kan stole på, en som alltid er der for deg, en som kjører deg hjem om du vil.

Hvorfor liker folk å gå i fjellet? Utsyn, vidsyn, fysisk fostring, frisk luft. Vestlendingens epos. For meg er svaret enkelt: Jeg liker å bli sliten.

Det handler om slekten og arven. Fjellet, naturen, slitet. Sliten er et tegn på at du har stått på, et tegn på at du har gjort deg fortjent.

Det handler om alt som skjer med deg når du blir sliten. Tåken som letter. Skuldrene som senkes. Så lenge jeg har Ulriken, vil jeg aldri trenge verken psykolog eller personlig trener.

Ulriken er 643 meter høy, det høyeste av Byfjellene. Du kan ikke lure disse motbakkene. De er nådeløse hvis du prøver. Ulriken er kort og godt et perfekt sted å bli sliten.

Konklusjonen er alltid den samme når jeg sitter på toppen en sein høstkveld, fullstendig utkjørt, og ser utover Bergen, fjorden og havet: Alt kommer til å gå bra.