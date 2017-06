48-åringens opptreden i etterkant av konens død skal ha vært oppsiktsvekkende, sett med politiets øyne.

En 48 år gammel mann ble mandag varetektsfengslet i fire uker, etter å ha blitt pågrepet lørdag morgen.

Han er siktet for å ha drept sin seks år yngre kone i deres felles hjem i Åsane, 25. april i år.

Selv har han kategorisk avvist å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre, et dødsfall han selv varslet om.

Mistenkelig dødsfall

Politiet behandlet dødsfallet som mistenkelig allerede fra starten av. Underveis i etterforskningen var det flere omstendigheter som gjorde at mistanken ble rettet mot ektemannen.

Nikita Solenov

Som BT skrev mandag skal det særlig ha vært én opplysning som gjorde at politiet ble mistenksomme: At ektemannen – to uker før konen døde – skal ha vært i kontakt med forsikringsselskapet.

Tema for samtalen var konens livsforsikring. Informasjon politiet har innhentet viser at mannen gjennomførte tiltak for å forhøye utbetalingssummen – fra halvannen til tre millioner kroner, får BT opplyst.

Også hans opptreden i etterkant av konens død skal ha vært oppsiktsvekkende, sett med politiets øyne.

Konen ble funnet død 25. april. Politiet sitter på opplysninger om at ektemannen, allerede dagen etter dødsfallet, skal ha tatt kontakt med forsikringsselskapet. Der skal han ha meldt fra om at konen var død.

Politiets teori er at målet med samtalen var å sette i gang prosessen med å få utbetalt pengene.

Kvelning vært vurdert

Årsaken til den 42 år gamle kvinnens død fremstår som uklar. Men saken var så spesiell at politiet skal ha fått tilbakemeldinger om at noe straffbart kunne ligge bak.

Flere mulige dødsårsaker, både naturlige og unaturlige, er blitt skissert.

Ørjan Torheim

Da politiet mandag gikk til retten for å kreve varetektsfengsling av den 48 år gamle ektemannen, ble politiets syn oppsummert slik av politiadvokat Ørjan Ogne:

– Flere omstendigheter gjør at vi mistenker drap, og at ektemannen står bak.

Forsikringssporet skal være blant de helt sentrale elementene i saken som politiet har bygget mot ektemannen. BT er også kjent med at kvelning er en mulig dødsårsak politiet har vurdert.

VG skrev mandag at det er funnet spor av sovemedisin i den avdøde kvinnens blod – og tegn på at hun kunne ha blitt kvalt.

Den endelige obduksjonsrapporten er ikke klar. Politiadvokat Ogne vil tirsdag ikke si mer om hvilke «omstendigheter» i saken han refererte til mandag.

Den drapssiktede ektemannen anket avgjørelsen om å fengsle ham på stedet. Det vil si at Gulating lagmannsrett skal vurdere fengslingsspørsmålet og bevisene på nytt, noe som trolig skjer onsdag.

Per Lindberg

Etter konens død hadde den nå drapssiktede mannen hele tiden dialog med politiet. Etter det BT får opplyst var ektemannen ikke under særskilt mistanke den første tiden etter dødsfallet. Politiet holdt alle muligheter åpne.

Pågripelsen skal ifølge forsvareren, advokat Erik Johan Mjelde, ha kommet som en stor overraskelse. Mandag sa han dette på vegne av sin klient:

– Han stiller seg helt uforstående til siktelsen. Har tar dette veldig tungt. Han har mistet konen og har hatt en veldig vanskelig tid etterpå.

Mjelde mener det er både «uheldig og trist» med alle opplysningene som er kommet ut i saken.

– Det er svært vanskelig å ikke kunne imøtegå alt det som det skrives om. Det er svært mye jeg kunne tenke meg å si. Men jeg er bundet av taushetsplikten, som også politiet er.