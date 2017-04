Drapssaken ryster britene. Onsdag ble en mann dømt til fengsel i minimum 30 år.

– Jeg føler med kvinnen og hennes familie. Jeg kommer ikke til å glemme det jeg var med på, og det er tilfredsstillende at saken ble løst, sier Kenneth Berg, som arbeider ved volds- og sedelighetsavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon.

Han har hatt ansvaret for savnetsakene de siste åtte årene og har etterforsket flere drapssaker. Det var i forbindelse med studier ved Politihøgskolen han var i London i to uker i fjor høst. Målet var å se hvordan kolleger der arbeider med drapssaker.

Metropolitan Police/PA

Lite ante Berg at han skulle bli delaktig i oppklaringen av en grusom drapssak. Den startet 17. oktober 2016 da en mann meldte fra til politiet om at hans kone ikke var kommet hjem fra jobb.

Kvinnen var 30 år gamle Pardeep Kaur, som arbeidet ved Sheraton Hotel Skyline i Harlington, vest i London, ikke langt fra flyplassen Heathrow. Kvinnen kom aldri til jobb denne dagen, og politiet begynte å etterforske det som en savnetsak.

– Et åpent sinn

Politiet registrerte at siste oppringning til hennes telefon var fra hennes sjef. Telefonen ble sporet til motorveien M4, nær Heathrow, og etterforskerne begynte å undersøke videoopptak fra området.

De så kvinnen på et opptak, og hun ble fulgt av en mann. Dette var i et område der hjemløse hadde tilhørighet.

– Det var imponerende å se hvordan arbeidet ble utført, med grundighet og et åpent sinn. Denne saken viser nettopp betydningen av at etterforskerne har et åpent sinn, sier Berg.

Skjult under sovepose

Lørdag 22. oktober deltok store politistyrker på en leteaksjon der kvinnen kunne være. Noen banket på dører, andre saumfarte skogsområder. Kenneth Berg fulgte med og var sammen med en av etterforskerne. De gikk ut i et skogholt.

– Det var kun en og en halv time igjen med dagslys. Vi gikk inn i skogen og skilte lag. Cirka 100 meter inne i skogen så jeg en fot med en rødlakkert negl som stakk frem fra bakken. Jeg trodde ikke mine egne øyne, sa han til BT i fjor høst.

Skjult under en sovepose dekket med grener under Harlington High Street veibro fant han kvinnen. Britisk politi opplyser også på sin hjemmeside at det var den norske politimannen som fant kvinnen.

Etterforskningen ledet politiet siden til en 25 år gammel latvisk statsborger. Han var hjemløs og hadde tilholdssted til området.

I retten ble det kjent at kvinnen og hennes mann arbeidet seks dager i uken og sendte penger hjem til India, der de hadde et barn som bodde med besteforeldrene.

Kunne ikke se det for seg

Den dømte 25-åringen nektet straffskyld, til tross for at det ble funnet DNA fra ham på avdøde. Han ble også registrert på video.

Saken har fått stor oppmerksomhet i London.

– Saken gikk fra å være en savnetsak til å bli en drapssak. Kvinnen forsvant 17. oktober 2016, og i dag ble mannen dømt. Det var interessant og inspirerende å se hvordan britene arbeidet de to ukene jeg var der. Jeg kunne jo ikke forestille meg at jeg skulle finne en kvinne under oppholdet. Jeg vil huske det for resten av livet, men føler først og fremst med avdøde og hennes familie, sier Kenneth Berg, som er nevnt i flere titalls britiske medier, deriblant TV-kanalen ITV i London som intervjuet ham onsdag morgen i nyhetssendingen.

– Ekstremt farlig

Dommeren i Central Criminal Court London uttrykte i retten at drapet må ha vært seksuelt motivert.

«Enhver som kan gjøre det du har gjort, må anses for å være ekstremt farlig», sa han i retten, ifølge BBC.

«For en grusom måte å dø på for en skikkelig, ung og hardtarbeidende kvinne», sa han videre.

Drapsdømte ble tatt da en politimann gjenkjente ham på et videoopptak. Politimannen hadde snakket med ham dagen etter at kvinnen forsvant.