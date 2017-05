Politimannen mistet jobbet etter å ha vært siktet i «Dark Room»-saken.

I februar avsluttet Sør-Vest politidistrikt etterforskningen mot den bergenske politibetjenten som ble siktet for å ha lest noveller som viste fremstilling av overgrep mot barn helt ned i femårsalderen.

Politimannens navn dukket opp i etterforskningsmateriale i kjølvannet av at sønnen til politimannen ble pågrepet og etterforsket. Politimannen ble siktet i november etter straffelovens paragraf 311.

Mannen fikk et forelegg på 15.000 som han godtok.

Vil klage

Mannen har vært suspendert siden saken kom opp, og ansettelsesrådet har hatt ansvar for å bestemme hvorvidt mannen får fortsette.

Politimannens advokat, Vegard Austgulen, skriver til BT tirsdag kveld at mannen er avskjediget fra sin stilling.

Han skriver også at de vil klage på dette. Austgulen har også tidligere sagt til BT at de kommer til å klage på et slik vedtak.

– Dersom ansettelsesrådet vurderer å avskjedige klienten min for dette, kommer jeg til å finne flere eksempler på praksis på tidligere og verre forhold som ikke har ledet til avskjedigelse, sa Austgulen til BT i februar.

Vil vise hvor mye som skal til

Han nevnte at han ikke tror at det kommer til å bli noe problem å finne eksempler fra politietaten og domstolen som belyser hvor mye som skal til før en avskjedigelse.