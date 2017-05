Politimannen mistet jobbet etter å ha vært siktet i «Dark Room»-saken.

I februar avsluttet Sør-Vest politidistrikt etterforskningen mot den bergenske politibetjenten som ble siktet for å ha lest noveller som viste fremstilling av overgrep mot barn helt ned i femårsalderen.

Tirsdag gikk ansettelsesrådet i Vest politidistrikt enstemmig inn for å gå til avskjedigelse av politibetjenten.

Politimannens navn dukket opp i etterforskningsmateriale i kjølvannet av at sønnen til politimannen ble pågrepet og etterforsket. Politimannen ble siktet i november etter straffelovens paragraf 311.

Mannen fikk et forelegg på 15.000 som han godtok.

Manglende tillit

Mannen har vært suspendert siden saken kom opp, og ansettelsesrådet har hatt ansvar for å bestemme hvorvidt mannen får fortsette.

Politimannens advokat, Vegard Austgulen, sier til BT tirsdag kveld at han og hans klient reagerer på vedtaket om avskjedigelse.

– De begrunner avskjedigelsen med at han har gjort noe utilbørlig og at han ikke lenger har den tilliten man trenger for å jobbe i politiet. Dette mener vi er for strengt, sier han.

Kommer til å klage

Advokaten er tydelig på at de kommer til å klage på vedtaket om avskjedigelse, og hevder at Vest politidistrikt ikke har forsøkt å finne andre løsninger.

– Vi mener at min klient kunne fortsatt i en annen stilling. Vi har forståelse for at han ikke har den tillit han trenger for å jobbe ut mot publikum, men det er andre stillinger i politiet han kan ha hvor man ikke behøver samme grad av tillit, sier Austgulen.

Advokaten reagerer også på det han omtaler som varierende praksis. Han nevner en rekke saker i politidistriktet hvor ansatte har fått beholde jobben, til tross for å ha begått lovbrudd.

– De er ikke konsekvente. Det er flere eksempler på at politiansatte har fått beholde jobben etter lovbrudd. Min klient sin teori er at politiet trengte et offer for å vise utad at de tar affære etter «Dark Room»-saken, og det offeret ble ham, sier Austgulen.

Store konsekvenser

Avskjedigelsen vil også få store økonomiske konsekvenser for mannen. Han nærmer seg politiets pensjonsalder, og ifølge advokaten vil han miste pensjon på 381.000 kroner i året i ti år fra han fyller 57.

Nå vil Austgulen først sende en klage til det sentrale tilsettingsrådet i politiet. Om de opprettholder vedtaket om avskjedigelse, er neste alternativ å prøve saken i retten.

– Jeg har tro på at vi har en god sak og at det er mulig å komme til et annet resultat. Og jeg ser det som positivt at det er et annet organ som kan vurdere Vest politidistrikt sin praksis, sier Austgulen.

Det har ikke lykkes Bergens Tidende å få en kommentar fra ledelsen i Vest politidistrikt tirsdag kveld.