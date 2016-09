– BLIR LIGGENDE: – Overgrepssaker blir liggende, både alvorlige og mindre alvorlige, og i verste fall kan de bli henlagt selv om de burde vært sett nøyere på. Om de ikke blir henlagt, fører lang liggetid uansett til kraftige straffereduksjoner, sier politiadvokat Elisabeth Bru, tillitsvalgt for påtalejuristene i Vest politidistrikt. Hun er glad for at det nå tas grep. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen