– Så lenge noen er i rusmiljøet, virker det som om politiet ikke tar så nøye på det, sier moren.

I slutten av april skrev BT om unormalt mange dødsfall i Bergens rusmiljø.

En mor som mistet sin rusbrukende sønn i april har kontaktet BT. Hun mener politiet tar for lett på dødsfallene, og hun synes det tar «ufattelig lang tid» å få svar.

– Jeg tror ikke alle disse dødsfallene er tilfeldige. Men i kontakten med politiet, når jeg prøver å følge opp, føler jeg meg plagsom. Som pårørende oppfatter jeg en nedlatende holdning, at «det er bare nok en rusmisbruker».

– Fant video

Moren hevder òg at hun gikk til politiet med sønnens PC og nettbrett. Der fant hun, sier hun, en video fra kvelden før sønnen døde – angivelig fra leiligheten hvor han ble funnet.

– Da jeg senere spurte om politiet hadde sjekket videoen, var svaret at de ikke hadde hatt kapasitet. De sier jeg bare må vente på svar på analyser av blodprøver. Det er meningsløst at det skal ta så lang tid. Kan politiet i mellomtiden være sikker på at dødsfallene er tilfeldige? Vil de ikke finne ut om de henger sammen med stoff som er i omløp, for eksempel?

Hun sier hun også har etterlyst sønnens pass.

– Da var svaret fra politiet at det kunne jeg jo bare melde savnet.

«Den verste beskjeden»

Beskjeden fra presten beskriver moren som den verste hun har fått.

– Rett før påske sa sønnen min at det gikk bra. Jeg var aldri redd han skulle dø av overdose. Jeg var mest redd miljøet. Sønnen min hadde gjeld til tider, og han har vært utsatt for noen skremmende episoder.

Den verste opplevelsen fikk moren da hun endelig skulle få noen svar, gjennom at politiet leste opp sønnens foreløpige obduksjonsrapport på telefon.

– Politimannen begynte å lese. Ikke før han kom til punkt fem skjønte han at det var feil rapport. Kvalmen tok meg. Jeg ble helt satt ut. For meg ble det liksom bekreftelsen på at sønnen min, for dem, bare er et nummer i statistikken. Men jeg skal i hvert fall kjempe for at det ikke skjer.

Da hun fikk lest opp rett rapport, var konklusjonen foreløpig at sønnen døde av forgiftning.

– Beklagelig

Jannike Bremar Johannessen, leder av voldsseksjonen i bergenspolitiet, sier en etterforsker ser samlet på dødsfallene.

– Informasjonen så langt tilsier ikke noen sammenheng, annet enn at alle er fra rusmiljøet, sier Johannessen.

Hun beklager hvis pårørende føler seg nedlatende møtt.

– Vi prøver å ivareta alle, uavhengig av bakgrunn, og gjør det vi kan for å etterkomme pårørendes ønsker. Vi hjelper til hvis de vil se åsteder eller trenger hjelp fra andre etater.

Seksjonslederen mener de bruker mye energi på å følge opp og forklare.

– Noen ganger forventer pårørende at vi skal kartlegge den siste tiden mye mer enn vi synes er nødvendig. Å kartlegge alle bevegelser er meget omfattende. Det gjør vi bare hvis vi mistenker noe straffbart, sier Johannessen.

– I enkelte saker gjør vi en del undersøkelser, med bilder og avhør, for at tiden ikke skal løpe fra oss. Noen saker krever litt mer.

– Ikke noe vi kan påvirke

– Når dere får mange dødsfall på kort tid, gir ikke det grunnlag for å be om raskere analysesvar, for eksempel for å utelukke farlige stoffer?

– Jeg skjønner frustrasjonen, at pårørende vil ha svar. Men blodprøver tar gjerne to-tre måneder å analysere. Det er ikke noe vi kan påvirke så lenge vi ikke mistenker straffbare handlinger.

Fakta: Mange dødsfall i rusmiljøet Fra og med uke 13 i år døde åtte kvinner og menn på en måned, de fleste i private hjem.

Fire døde på bare én uke, blant dem en mann i 30-årene som ble funnet død inne på Dolly Dimple’s på Torgallmenningen.

Dødsfallene har skjedd i Bergen sentrum politistasjons område, grovt sagt fra sentrum og ut til hhv. Eidsvåg, Melkeplassen og Birkelundstoppen.

Opphopningen av dødsfall ble registrert samtidig som det gikk ut advarsel om det farlige stoffet furanylfentanyl, men politiet setter ikke dette i sammenheng. Blodprøver vil likevel bli sjekket for stoffet.

Generelt om sakene sier politiet at de undersøker for å danne seg et bilde av forholdene rundt dødsfallet. «Politiet skal ivareta de pårørendes behov for informasjon, men overfor den avdøde så har vi også en plikt til å begrense undersøkelsene til det som er nødvendig», skriver seksjonssjef Jannike B. Johannessen i en epost til BT.

KILDER: BTs arkiv. Politiet.

Johannessen forteller om dødsfall som har skjedd hjemme med låst dør, og at det ikke er noe som tyder på uvedkommende på stedet.

– Når vi heller ikke ser sammenheng mellom dødsfallene, må vi forholde oss til vanlig saksbehandlingstid.

Johannessen bekrefter en hendelse der en politimann tok feil av navn og leste opp fra en feil obduksjonsrapport.

– En politimann gjorde en feil og begynte å lese på en feil rapport. Det beklager vi på det sterkeste, og det er også beklaget overfor den pårørende som opplevde det.

Så langt er det kommet endelige obduksjonsrapporter for to av de åtte som har dødd, opplyser Johannessen. De viser at én trolig har dødd av heroinoverdose, og at en annen var tydelig svekket og trolig døde som følge av sykdom.

Politiet håper å ha svar i alle sakene før sommerferien.