Natt til onsdag rykket politiet ut til Contra bar, der det ble meldt om slåssing.

Baren ligger i Hotel Norge-bygget som snart skal stenges i forbindelse med oppussing av hotellet. Klokken 00.26 varslet en vekter politiet om slåssing.

- Den første patruljen meldte at det var uoversiktlig og ba om bistand fra ekstrapatruljer, forteller Jan-Tore Heggholmen, operasjonsleder ved Vest politidistrikt.

- Det var flere involverte personer, men mange av dem var forlatt stedet da vi ankom. En mann fikk pålegg om å forlate sentrum. Han er anmeldt for vold mot en vekter og for å ha oppgitt feilaktig personalia til politipatruljen, forteller Heggholmen.

Avlyst for en uke siden

Ifølge operasjonslederen hadde russen et arrangement i samme hus, på Metro i kjelleren under Contra. Heggholmen opplyser at det arrangementet gikk fint uten alvorlige hendelser.

For en uke siden var russen på Metro, og da oppsto det panikk da mange ville inn samtidig. Det endte med at politiet stanset arrangementet av sikkerhetsmessige årsaker, ifølge BA. Men natt til onsdag gikk det altså fint.

- Vi hadde ekstra mannskap på plass, men ungdommene som var der, klarte seg fint uten vår hjelp.

Slåssing på Torget

Han forteller at det har vært en natt uten alvorlige hendelser, men politimannskapene har ikke vært arbeidsledige.

- Klokken 03.08 ble det meldt om slåssing ved 7 Eleven på Torget, men dette løste seg. Vi har hatt flere andre oppdrag, men ingen har blitt satt i drukkenskapsarrest, sier Heggholmen.

Nark på Bømlo

Politiet i Sogn og Fjordane melder om en rolig natt. I Sunnhordland ble en 37 år gammel mann stanset på en moped sent tirsdag kveld. Han måtte avlegge blodprøve, da det var mistanke om at han var ruspåvirket.

Politiet fant også mindre mengder narkotika på ham, opplyser de på Twitter. En annen mann ble i natt også pågrepet på Bømlo, siktet for besittelse av mindre mengder narkotika.